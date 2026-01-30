La investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito, la joven de 26 años que falleció tras caer desde el balcón de un edificio ubicado en diagonal 76 y calle 22, en La Plata, sumó en las últimas horas un elemento clave: el acusado manifestó su voluntad de declarar ante la Justicia, pero solicitó postergar su indagatoria al asegurar que no se encontraba en condiciones físicas ni emocionales para hacerlo. El pedido quedó formalmente incorporado a la causa, que además atraviesa un cambio relevante en su calificación legal.

Según pudo saber EL DIA, M. A. G. (26), pareja de la víctima y único imputado en el expediente, compareció ante el fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFIJ N°11 del Departamento Judicial La Plata, donde expresó que deseaba prestar declaración, aunque pidió hacerlo en una nueva audiencia. En su breve manifestación, realizada por consejo de su defensor, sostuvo que se encontraba “demasiado angustiado”, sin dormir ni comer, y que prefería declarar cuando estuviera en condiciones de responder las preguntas que se le formularan.

La presentación fue tomada como válida y quedó asentada en el expediente, mientras el acusado continúa detenido. En los próximos días se espera que la defensa solicite formalmente una nueva fecha de indagatoria, instancia que será determinante para el avance de la investigación.

En paralelo, la causa registró un giro en su encuadre judicial. Si bien el primer parte policial había consignado una hipótesis de homicidio calificado en contexto de violencia de género, con el avance de las actuaciones la fiscalía sostiene actualmente la figura de abandono de persona seguido de muerte, mientras que el Juzgado de Garantías encuadró el caso como privación ilegal de la libertad agravada, conforme al artículo 142, inciso primero, del Código Penal. Ambas calificaciones conviven en el expediente y forman parte del análisis judicial en curso.

La defensa del imputado está integrada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, quienes sostienen que se trató de un hecho trágico y que no existió intención de causar la muerte de la joven. De acuerdo al relato del acusado incorporado a la causa, el imputado afirmó que “intentó por distintos medios calmar a Rocío en medio de la situación de tensión que se vivía en el departamento”. Siempre según esa versión, también habría intentado comunicarse con el padre de la joven para que se acercara al lugar y pidió a vecinas del edificio que dieran aviso a la policía al considerar que la situación se encontraba fuera de control.

Desde la defensa remarcaron además que el imputado no registra denuncias previas por hechos de violencia y que, hasta el momento, no se habrían constatado signos de agresiones físicas anteriores al desenlace fatal, más allá de las lesiones producidas por la caída. Todos estos elementos, subrayan, serán ampliados cuando el acusado preste declaración formal ante el fiscal.

La mirada de los allegados a la joven, sin embargo, es diametralmente opuesta. Familiares y amigos de Rocío expresaron públicamente su dolor y apuntaron contra la pareja, al que describieron como parte de una relación “tóxica”, marcada -según señalaron- por situaciones de control y conflicto. Esas manifestaciones, realizadas principalmente a través de redes sociales, también forman parte del contexto que rodea a una causa que mantiene en vilo a la ciudad.

Mientras se aguardan nuevas pericias, los resultados de estudios complementarios y la próxima indagatoria del acusado, la investigación continúa abierta, con distintas hipótesis bajo análisis y un fuerte impacto social que mantiene el caso en el centro de la escena judicial y pública platense.