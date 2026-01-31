Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

Así se verá el nuevo DNI, a partir de los cambios impulsados

El Gobierno nacional oficializó una profunda actualización en el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y en el pasaporte argentino, una decisión que no responde a un recambio estético sino a la necesidad de adaptar la documentación personal a estándares internacionales de identificación y viaje.

Las modificaciones fueron aprobadas mediante las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), publicadas en el Boletín Oficial, y entrarán en vigencia a partir del 1° de febrero de 2026.

Según explicaron las autoridades, el eje central del cambio es el cumplimiento de la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en particular el Documento 9303, que establece los parámetros técnicos y de seguridad que deben cumplir los documentos de identidad y los pasaportes utilizados para viajes internacionales.

Desde el Renaper señalaron que la actualización apunta a fortalecer la protección de los datos personales, reducir el riesgo de falsificación y facilitar los controles de identidad tanto dentro del país como en el exterior.

La normativa internacional de la OACI impulsa la incorporación de tecnologías más avanzadas —como grabado láser, chips sin contacto y múltiples niveles de seguridad— para garantizar que los documentos sean más resistentes, confiables y compatibles con los sistemas de control migratorio de otros países.

En ese marco, Argentina decidió avanzar en un rediseño integral de sus documentos, alineándose con las prácticas que ya aplican numerosos países.

Nuevo DNI electrónico

El nuevo DNI electrónico mantendrá el formato de tarjeta de policarbonato multicapas con chip sin contacto, autorizado desde el Decreto 1501/2009, pero incorporará cambios visibles y técnicos en su diseño y en sus medidas de seguridad de Nivel 1, es decir, aquellas que pueden ser verificadas a simple vista.

Entre las principales novedades, se destaca que todos los datos personalizados estarán grabados íntegramente a láser, lo que dificulta su alteración. Además, se incorporará una ventana transparente con una imagen fantasma del titular y una imagen láser cambiante (CLI) que combina la fotografía con la letra del ejemplar.

El documento incluirá información como nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de serie, código CAN, firma del titular, código QR y zona de lectura mecánica. En el reverso se consignarán el domicilio, lugar de nacimiento, CUIL y número de trámite.

El rediseño del DNI también incorpora nuevos elementos gráficos de seguridad y representación institucional. Entre ellos, se destacan la escarapela que enmarca la fotografía, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, imágenes de glaciares y la cordillera, además del mapa bicontinental.

A esto se suman un holograma transparente renovado, impresión en iris, estampados táctiles y una ventana transparente, recursos que buscan dificultar la falsificación y facilitar la verificación del documento por parte de autoridades y organismos de control.

Diferencias según edad y situación del titular

Para los ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el DNI incluirá todos los datos habituales y la firma del titular. En el caso de los menores de edad, el documento mantendrá las mismas características generales, aunque con particularidades según la edad.

En los niños menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal. A partir de los 5 años cumplidos, se registrará la firma del menor.

También se contempla la emisión de un DNI “0 Año” provisorio para recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud debidamente certificadas. Este documento será válido únicamente dentro del territorio nacional y contendrá solo datos biográficos y filiatorios.

En el caso de los ciudadanos extranjeros, el DNI mantendrá el mismo formato y diseño general que el de los argentinos, aunque incluirá información adicional como país de nacimiento, juzgado interviniente y fecha de naturalización.

Además, se confirmó que los excombatientes de la Guerra de Malvinas conservarán la leyenda que los identifica como héroes del conflicto, tal como ocurre en los documentos actuales.

El pasaporte

La actualización también alcanza al pasaporte argentino y al pasaporte excepcional para extranjeros. El nuevo modelo contará con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada mediante tecnología de grabado láser, donde se imprimirán los datos identificatorios del titular.

Según se explicó oficialmente, este cambio permite dotar al pasaporte de mayor resistencia física y un nivel superior de seguridad, adaptándolo a los estándares internacionales vigentes.

El documento contará con medidas de seguridad distribuidas en tres niveles, lo que facilitará los controles migratorios y reducirá los riesgos de fraude documental, al tiempo que permitirá una identificación más rápida y confiable en aeropuertos y pasos fronterizos.

Qué pasa con los documentos en uso

Uno de los puntos centrales aclarados por el Renaper es que no habrá obligación de renovar de manera anticipada los documentos que ya están en circulación.

Tanto los DNI como los pasaportes emitidos antes del 1º de febrero de 2026 seguirán siendo plenamente válidos hasta la fecha de vencimiento que figura en cada documento, salvo que una futura disposición legal establezca lo contrario.

Durante el período de transición, el organismo continuará utilizando el stock de insumos disponibles. Por ese motivo, podrán seguir emitiéndose documentos con los materiales actuales, que conservarán su validez legal hasta su expiración.

Con esta actualización, el Gobierno busca modernizar el sistema de identificación nacional sin generar costos innecesarios ni trámites adicionales para la población.

La estrategia apunta a una transición gradual, que permita optimizar recursos del Estado, evitar el desperdicio de insumos y garantizar que los ciudadanos sigan utilizando sus documentos con normalidad mientras se incorporan los nuevos modelos.