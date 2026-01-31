Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Gilberto alegre

Un intendente contra Cristina: “Delincuente condenada”

31 de Enero de 2026 | 01:35
Edición impresa

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, un peronista histórico que se incorporó en forma reciente al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), sacudió el tablero interno en el peronismo con declaraciones duras sobre Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó de “delincuente condenada por delitos comunes”.

Alegre, de origen duhaldista y con varios mandatos a cuestas, se acercó al kicillofismo en los últimos meses, luego de militar en posiciones alejadas del kirchnerismo. “El kirchnerismo no es peronismo”, dijo.

En esa línea, Alegre disparó su definición: “Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes”.

La respuesta desde el sector más fiel al kirchnerismo no tardó en llegar. También desde la Cuarta sección electoral Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, salió al cruce de las críticas y habló de la existencia de “traidores y cagones” dentro de la estructura partidaria.

Y afirmó que la prioridad del peronismo es trabajar para que el gobierno nacional termine su mandato y lograr que Cristina recupere su libertad.

 

