Un intendente contra Cristina: “Delincuente condenada”

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, un peronista histórico que se incorporó en forma reciente al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), sacudió el tablero interno en el peronismo con declaraciones duras sobre Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó de “delincuente condenada por delitos comunes”.

Alegre, de origen duhaldista y con varios mandatos a cuestas, se acercó al kicillofismo en los últimos meses, luego de militar en posiciones alejadas del kirchnerismo. “El kirchnerismo no es peronismo”, dijo.

En esa línea, Alegre disparó su definición: “Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes”.

La respuesta desde el sector más fiel al kirchnerismo no tardó en llegar. También desde la Cuarta sección electoral Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, salió al cruce de las críticas y habló de la existencia de “traidores y cagones” dentro de la estructura partidaria.

Y afirmó que la prioridad del peronismo es trabajar para que el gobierno nacional termine su mandato y lograr que Cristina recupere su libertad.