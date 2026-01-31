Actividades: talleres, colonia de arte, yoga y cine móvil

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
VIDEO. De protegidos a descuidados: los edificios que meten miedo
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación
Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Duras críticas contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno
El Banco Central admitió problemas para bajar la inflación en el corto plazo
Operativos clave para asistir a dos nenas en emergencia en La Plata
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
En 45 entre 8 y 9 avanza un curioso “espacio verde” en la vereda
En 16 y 64 reclaman el arreglo de una pérdida de agua: “Es peligroso”
En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650, Parque Sicardi) ofrece distintas propuestas, para aquellas personas que buscan realizar alguna actividad. El 7 de febrero comienza un taller de verano de pintura y artes combinadas, con clases los sábados de 10 a 12. Para consultas e inscripciones, comunicarse al 221 544-3325. Además, se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años, que se realiza los miércoles a las 18. Las personas interesadas pueden comunicarse al 221 441 6999 o al 221 639 1744.
Clases de tela
En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comienzan el 4 de febrero las clases de tela a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Información: 221 604-0235.
Niños y niñas mayores de 6 años pueden participar de manera gratuita en la Colonia de Arte 2026, que funciona en tres sedes barriales. En Altos de San Lorenzo (25 y 75), los martes se dicta el taller de ensamble musical; en Sicardi (659 entre 12 y 13), también los martes, se desarrolla el taller de plástica; mientras que en San Carlos (137 y 32) el ensamble musical se ofrece los jueves.
En el Club Atlético Abastense (520 y 208) y comienzan el 2 de febrero las clases de danzas folklóricas tradicionales. Las actividades se dictarán los lunes y viernes, de 18 a 20 horas, y están destinadas a niños y niñas a partir de los 6 años. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 318-8988.
El Club Libertad (51, entre 16 y 17) abre la inscripción a sus actividades que inician en el mes de marzo. Habrá yoga los miércoles y viernes, de 17 a 18 (inscripción al 221 593-5174). También funcionará el coro Cantares Americanos, los miércoles de 19 a 21 (informes al 221 418-4632). Además, se dictarán clases de salsa y bachata los lunes, a las 18 para principiantes y a las 19.30 para nivel intermedio (consultas al 221 599-1966).
El Cine Móvil continuará durante todo febrero con funciones al aire libre y entrada gratuita. Las proyecciones se realizan a lo largo del verano, los jueves a las 20.30 en Meridiano V (17 y 71) y los domingos en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51). En cada jornada se exhibe una película diferente. Desde la organización recomiendan a los asistentes llevar lona o reposera para disfrutar con mayor comodidad de la propuesta.
