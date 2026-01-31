Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Actividades: talleres, colonia de arte, yoga y cine móvil

Actividades: talleres, colonia de arte, yoga y cine móvil
31 de Enero de 2026 | 01:47
Talleres en Sicardi

En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650, Parque Sicardi) ofrece distintas propuestas, para aquellas personas que buscan realizar alguna actividad. El 7 de febrero comienza un taller de verano de pintura y artes combinadas, con clases los sábados de 10 a 12. Para consultas e inscripciones, comunicarse al 221 544-3325. Además, se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años, que se realiza los miércoles a las 18. Las personas interesadas pueden comunicarse al 221 441 6999 o al 221 639 1744.

Clases de tela

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comienzan el 4 de febrero las clases de tela a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Información: 221 604-0235.

Colonia de Arte

Niños y niñas mayores de 6 años pueden participar de manera gratuita en la Colonia de Arte 2026, que funciona en tres sedes barriales. En Altos de San Lorenzo (25 y 75), los martes se dicta el taller de ensamble musical; en Sicardi (659 entre 12 y 13), también los martes, se desarrolla el taller de plástica; mientras que en San Carlos (137 y 32) el ensamble musical se ofrece los jueves.

Danzas en Abastense

En el Club Atlético Abastense (520 y 208) y comienzan el 2 de febrero las clases de danzas folklóricas tradicionales. Las actividades se dictarán los lunes y viernes, de 18 a 20 horas, y están destinadas a niños y niñas a partir de los 6 años. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 318-8988.

Yoga, canto y baile en Libertad

El Club Libertad (51, entre 16 y 17) abre la inscripción a sus actividades que inician en el mes de marzo. Habrá yoga los miércoles y viernes, de 17 a 18 (inscripción al 221 593-5174). También funcionará el coro Cantares Americanos, los miércoles de 19 a 21 (informes al 221 418-4632). Además, se dictarán clases de salsa y bachata los lunes, a las 18 para principiantes y a las 19.30 para nivel intermedio (consultas al 221 599-1966).

Cine móvil

El Cine Móvil continuará durante todo febrero con funciones al aire libre y entrada gratuita. Las proyecciones se realizan a lo largo del verano, los jueves a las 20.30 en Meridiano V (17 y 71) y los domingos en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51). En cada jornada se exhibe una película diferente. Desde la organización recomiendan a los asistentes llevar lona o reposera para disfrutar con mayor comodidad de la propuesta.

 

