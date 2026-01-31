PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
Conmoción en el Parque Pereyra Iraola: encontraron muerta a una jubilada
Escuchar esta nota
Una mujer de 78 años que padecía Alzheimer fue encontrada muerta en un sector del Parque Pereyra Iraola, tras varios días de intensa búsqueda. El hallazgo se produjo en la zona de 403 entre 145 y 179, según confirmaron fuentes policiales.
La víctima fue identificada como Liliana Mabel Rojo, quien estaba desaparecida desde el 25 de enero. Por su ausencia, sus familiares habían radicado una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 12ª de Villa Elisa, lo que dio inicio al operativo de búsqueda.
De acuerdo a la información oficial, el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Rojo vestía un pantalón blanco y una remera negra, y se encontraba descalza. Sus familiares reconocieron el cuerpo tras el hallazgo.
La causa quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta, y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. La autopsia será determinante para establecer las circunstancias del fallecimiento.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron además que no era la primera vez que la mujer se ausentaba de su domicilio, un dato que ahora también forma parte del expediente judicial.
