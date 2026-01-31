Segundo finde de rodaje y cortes en el Centro

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
Esta vez, la movida comenzó de madrugada y se extenderá hasta esta tarde. Cómo siguen los desvíos en la Ciudad
Desde primeras horas de este sábado se retomaron los cortes de tránsito en el centro de La Plata debido a la filmación de la miniserie “El futuro es nuestro”, una producción de Netflix que mantendrá interrupciones viales hasta el próximo martes 3 de febrero.
Tras una consulta que hizo este diario en el Municipio, se confirmó que “esta vez, a diferencia del fin de semana pasado, la filmación arrancó en la madrugada”.
De acuerdo a lo que respondieron desde la Comuna, el segundo fin de semana de rodajes comenzó ayer, “alrededor de las 5 de la mañana y se extenderá hasta las 19 horas de hoy”.
Según explicaron, los cortes de las calles del centro comenzaron antes “porque la productora está armando toda la escenografía”.
El corte de ayer “se realizó para que se pueda desarrollar la artística en las calles, antes de filmar. Las jornadas de rodaje son hoy (sábado) y mañana (domingo)”, aseveró un portavoz.
Durante la jornada de hoy, el esquema de desvíos será más amplio, similar al implementado el fin de semana pasado y con mayor afectación sobre el tránsito y las actividades del centro de la Ciudad.
Así las cosas, este sábado, mañana domingo, lunes y martes se dispondrán interrupciones en 6 y 54, 53 y 4, 51 y 4, 50 y 4, 48 y 4, diagonal 80 y diagonal 77, 5 y 47, y 49 y 7, afectando siempre a la primera calle mencionada.
Desde la Municipalidad se informó que durante los días de rodaje estará prohibido estacionar en las zonas afectadas y solicitaron a los automovilistas circular con precaución y evitar el área céntrica en la medida de lo posible.
La serie, una distopía de ocho capítulos basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick, es protagonizada por Enzo Vogrincic, Delfina Chaves, Emiliano Zurita, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. Está a cargo de la productora K&S Films.
La firma en cuestión también desarrolló las películas Relatos Salvajes, El Clan y La Odisea de los Giles y series como El Reino, División Palermo y El Eternauta, entre otras.
Según datos oficiales, el rodaje generó 550 puestos de trabajo locales y podría darle visibilidad a La Plata ante una audiencia estimada de 500 millones de personas en más de 190 países.
“El futuro es nuestro” reúne a un destacado equipo latinoamericano: reconocidos directores de fotografía, diseñadores y productores de grandes producciones recientes, un grupo de guionistas liderado por Mateo Gil y un elenco de figuras que buscan reforzar la propuesta.
