PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
Conmoción en el Parque Pereyra Iraola: encontraron muerta a una jubilada
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación
VIDEO. De protegidos a descuidados en La Plata: los edificios que meten miedo
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
El canal LN+ retoma este lunes su programación: totas las novedades de la grilla
Música, teatro, cine y más: la agenda cultural para pasarla bien este sábado en La Plata
Los Pumas 7 ya no podrán pelear por el oro tras perder este sábado los dos partidos iniciales
En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Miramar: buscan a un hombre acusado de violar en la playa a una turista de 16 años
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero
Duras críticas contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno
El Banco Central admitió problemas para bajar la inflación en el corto plazo
■ Hoy
MÚSICA
Fiesta ricotera en Ensenada.- A las 21 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74, a cargo de Tarea Fina. Gratis.
Mostruo + Ciruelo.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.
Fiesta incógnita.- A las 24 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.
Ricardo Parisi.- A las 21 en Esquina Bodegón, 2 y 63.
Milonga de la Plaza – Edición Verano.- Desde las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. A la gorra.
El peñón del rock.- A las 21 en Centro Cultural Lobos, 13 entre 527 y 528, junto a Gonzalo Caravillano y La Misma red. Gratis.
Pérez + Bisturí.- A las 22 en Guajira, 49 entre 4 y 5.
Leandro García Grupo.- A las 21 en Diagonal 93 N°52, City Bell.
Salsa en el playón.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. A la gorra.
Festival benéfico.- Desde las 12 en Montevideo y 93, Berisso, se presentan Alejo y los Auténticos Pasteles Verdes y otros artistas.
Trío Más Gio.- A las 19 en el playón de Meridiano V, 17 y 71, a cargo de Martinez / Miguel / Gomez / D’Angelo. A la gorra.
TEATRO
Humorísimas.- A las 22.30 en 12 y 72, presenta sus grandes éxitos.
ACTIVIDADES
Walking Tour: Paseo del Bosque.- A las 10.30 parte de la Puerta de ingreso al Bioparque. Gratis.
Feria del Playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Gratis.
■ MAÑANA
MÚSICA
Bontarios.- A las 20 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Leandro García Grupo.- A las 21 en diagonal 93 Nº 52, City Bell.
Festival benéfico.- Desde las 12 en Montevideo y 93, Berisso, se presentan Matías Serrano, Ceferino Céspedes, Andrea Silvestro, Daniel Bru, Walter Rodríguez, Jhoana Moreno y Nahiara Rodriguez, José Piedra Nuñez y La Triada, además de grupos de danzas.
CINE
Trabajo para César.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. Gratis.
ACTIVIDADES
Walking tour: Mitos y Leyendas de La Plata.- A las 10:30 parte desde la Piedra Fundacional – Plaza Moreno. Gratis.
