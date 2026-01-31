Música, teatro, cine y más: la agenda cultural para pasarla bien este sábado en La Plata

31 de Enero de 2026 | 01:51 Edición impresa

■ Hoy

MÚSICA

Fiesta ricotera en Ensenada.- A las 21 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74, a cargo de Tarea Fina. Gratis.

Mostruo + Ciruelo.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Fiesta incógnita.- A las 24 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Ricardo Parisi.- A las 21 en Esquina Bodegón, 2 y 63.

Milonga de la Plaza – Edición Verano.- Desde las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. A la gorra.

El peñón del rock.- A las 21 en Centro Cultural Lobos, 13 entre 527 y 528, junto a Gonzalo Caravillano y La Misma red. Gratis.

Pérez + Bisturí.- A las 22 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

Leandro García Grupo.- A las 21 en Diagonal 93 N°52, City Bell.

Salsa en el playón.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. A la gorra.

Festival benéfico.- Desde las 12 en Montevideo y 93, Berisso, se presentan Alejo y los Auténticos Pasteles Verdes y otros artistas.

Trío Más Gio.- A las 19 en el playón de Meridiano V, 17 y 71, a cargo de Martinez / Miguel / Gomez / D’Angelo. A la gorra.

TEATRO

Humorísimas.- A las 22.30 en 12 y 72, presenta sus grandes éxitos.

ACTIVIDADES

Walking Tour: Paseo del Bosque.- A las 10.30 parte de la Puerta de ingreso al Bioparque. Gratis.

Feria del Playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Gratis.

■ MAÑANA

MÚSICA

Bontarios.- A las 20 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Leandro García Grupo.- A las 21 en diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Festival benéfico.- Desde las 12 en Montevideo y 93, Berisso, se presentan Matías Serrano, Ceferino Céspedes, Andrea Silvestro, Daniel Bru, Walter Rodríguez, Jhoana Moreno y Nahiara Rodriguez, José Piedra Nuñez y La Triada, además de grupos de danzas.

CINE

Trabajo para César.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. Gratis.

ACTIVIDADES

Walking tour: Mitos y Leyendas de La Plata.- A las 10:30 parte desde la Piedra Fundacional – Plaza Moreno. Gratis.