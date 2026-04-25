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Picante cruce de Pablo Echarri y Mario Pergolini: "No seas kuka" y "sos bastante gorilón"

Picante cruce de Pablo Echarri y Mario Pergolini: "No seas kuka" y "sos bastante gorilón"
25 de Abril de 2026 | 16:43

El conductor Mario Pergolini tuvo un picante cruce con Pablo Echarri, cuando el actor asistió como invitado al programa “Otro día perdido” y le hizo un planteo por un video realizado con inteligencia artificial en donde se muestra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la tobillera colocada durante su arresto domiciliario.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como se pudo ver durante el diálogo, Echarri inició: “Escuchame, déjame que diga esto, porque vos afuera me dijiste que no íbamos a hablar de política y yo te metí el tema”.

Ante el desconocimiento de su interlocutor y la expectativa por el camino que tomaría, el artista apuntó: “Pusiste un video muy feo que no me gustó nada”, en tono jocoso, Pergolini respondió: “No seas kuka, no pasó nada”.

Sin embargo, Echarri se hizo de la misma línea: “Bien gorilón tu video. Porque vos no sos apolítico, sos bastante gorilón”. Con los ojos grandes y un gesto de desorientación, el conductor desconoció: “¿En qué momento?¿De que me perdí?”.

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Entonces, el intérprete entró en detalle: “En tu amada inteligencia artificial, donde haces esas cosas tan lindas, hiciste un video bastante feo”. Perro, el periodista retrucó con tono burlón e inocente: “Es lindo, ella cantando”.

A lo que el actor refutó: “Mostraste la tobillera, eso es feo, no está bien”, pero Pergolini se desligó en parte: “Lo de la tobillera lo discutimos si no era una imagen fuerte”. Sin embargo, el artista volvió a la carga: “Eso es lo que te hace gorila. Porque ese es un poco el fetiche del gorila con la detención de ella”.

“Entiendo lo que decís, si me permitís, pero entiendo que dentro del humor y de cómo intentamos componer las cosas es una buena descripción. Creo que es un lugar donde se puede hacer humor”, respondió el periodista fuera de todo paso de comedia.

Con un deje de ironía, Echarri adhirió: “Creo que sí, que con todo se puede hacer humor. El humor también tiene sus consecuencias y permite que yo te pueda decir esto, con todo respeto y con todo cariño”.

Pergolini continuó con la ironía y se divirtió: “Lo vamos a evaluar, pero lo vamos a dejar”.

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