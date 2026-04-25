Se derrumbó una obra en construcción cerca de la cancha de River: obreros heridos

El siniestro se produjo mientras una cuadrilla realizaba tareas de excavación para la instalación de un caño pluvial sobre la avenida Leopoldo Lugones, entre el puente Labruna y la calle La Cachila.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el incidente se originó cuando un sector de tierra de aproximadamente 2,20 metros de profundidad por 2 metros de ancho cedió de forma imprevista. En ese momento, tres operarios se encontraban trabajando dentro de la fosa, que tiene dimensiones totales de seis metros de ancho por tres de profundidad.

Uno de los trabajadores logró salir del pozo por sus propios medios y fue atendido en el lugar por personal de salud. Sin embargo, sus otros dos compañeros quedaron atrapados por el peso de la tierra desde los hombros hacia abajo. A pesar de la situación crítica, ambos permanecieron conscientes y con vida durante todo el procedimiento de salvamento.

El operativo de rescate estuvo a cargo de los Bomberos de la Ciudad y el SAME, que desplazó una dotación de seis móviles terrestres y un helicóptero sanitario. Tras ser liberados de entre los escombros, los dos operarios heridos fueron derivados de urgencia al Hospital Pirovano. __IP__

Según el parte oficial, uno de los damnificados fue trasladado mediante el SAME aéreo para acelerar su ingreso al centro asistencial, mientras que el segundo fue transportado por vía terrestre.

#AgenciaNA

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