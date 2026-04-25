VIDEO. Impactante accidente en el autódromo de La Plata

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La actividad de la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata se vio sacudida este sábado por un impactante accidente protagonizado por Cristian Galeano, piloto de la Scuderia Ramini, quien sufrió un violento vuelco durante la tercera vuelta de la tercera serie.
El fuerte siniestro obligó a detener momentáneamente la competencia y generó gran preocupación entre los presentes en el circuito platense. Según se observó en la transmisión oficial, el monoplaza número 12 dio más de seis trompos en el aire mientras perdía distintas piezas y terminaba dado vuelta, con las ruedas hacia arriba, sobre el césped.
La rápida intervención de los equipos de seguridad y del personal médico fue clave. Galeano debió ser retirado en camilla y trasladado al centro asistencial del autódromo para su evaluación. Sin embargo, al bajar de la ambulancia llevó tranquilidad al levantar el pulgar ante quienes seguían con preocupación su estado de salud.
De acuerdo con la información difundida luego del accidente, el piloto oriundo de Villa Luzuriaga sufrió un fuerte golpe en una de sus rodillas, aunque sin lesiones de gravedad.
“Fue un susto grande. La saqué bastante barata porque no me pasó nada. Estoy contento por eso”, expresó más tarde en declaraciones a ACTC Media TV. Luego, incluso apeló al humor en sus redes sociales al publicar: “Todo pensado para la tele”.
Minutos después comenzaron a circular imágenes del auto completamente destruido, lo que dejó en evidencia la magnitud del vuelco.
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El accidente provocó el final anticipado de la tercera batería, que concluyó neutralizada con auto de seguridad. El ganador fue Nazareno López, actual líder del campeonato.
La Fórmula 3 Metropolitana disputará este domingo la carrera principal de la cuarta fecha desde las 11.50 en el circuito sin chicana del Mouras, con expectativa por la definición del fin de semana y el estado de los autos tras los incidentes del sábado.
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