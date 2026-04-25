Perdieron La Plata y Los Tilos, ganaron San Luis y Universitario

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Por la sexta fecha del Top 14 de la URBA los dos equipos de La Plata cayeron en sus respectivos partidos.
Los Tilos visitó al CASI y perdió 33-31. Por su parte, La Plata RC - de visitante ante Belgrano- cayó 28-19.
En Primera A, San Luis volvió a jugar en La Cumbre en donde ganó 39-10 a Pucará. En tanto que Universitario, de visitante, derrotó 30-23 a Deportiva Francesa
Albatros consiguió un nuevo triunfo, fue 31-30 ante At. Chascomús.
Berisso tuvo fecha libre en Tercera División.
POR MES*
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