Perdieron La Plata y Los Tilos, ganaron San Luis y Universitario

25 de Abril de 2026 | 18:00

Por la sexta fecha del Top 14 de la URBA los dos equipos de La Plata cayeron en sus respectivos partidos.

Los Tilos visitó al CASI y perdió 33-31. Por su parte, La Plata RC - de visitante ante Belgrano- cayó 28-19.

En Primera A, San Luis volvió a jugar en La Cumbre en donde ganó 39-10 a Pucará. En tanto que Universitario, de visitante, derrotó 30-23 a Deportiva Francesa

Albatros consiguió un nuevo triunfo, fue 31-30 ante At. Chascomús.

Berisso tuvo fecha libre en Tercera División.