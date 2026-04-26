La opción de financiar las reformas de la casa propia con créditos UVA

El reciente regreso de los préstamos ajustados por UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) de largo alcance, tras una pausa de varios meses, no solo ha traído nuevas oportunidades para quienes buscan acceder a la casa propia en La Plata. También representa una ventana de aire para miles de familias platenses que ya son propietarias pero necesitan realizar costosas mejoras en sus viviendas y no cuentan con el capital necesario.

Diferentes entidades bancarias volvieron a ofrecer financiación accesible -ya sea mediante créditos hipotecarios o personales, según el caso- destinada específicamente a obras de refacción, remodelación, ampliación o terminación, con planes de pago mucho más extensos que los tradicionales. Los plazos disponibles hoy llegan a 15, 20 o incluso 30 años (360 cuotas), lo que ayuda a reducir sensiblemente los ingresos necesarios para calificar en la primera cuota. No obstante, es crucial tener en cuenta que las cuotas se ajustan mes a mes según la inflación, lo que implica un riesgo relevante que debe ser evaluado con detenimiento.

En la banca pública

El Banco Nación (BNA) es uno de los principales jugadores en este segmento, ofreciendo financiación de tipo hipotecario (se pone el inmueble como garantía). La entidad entrega hasta el 90% del presupuesto de la obra, con un tope de 260.000 UVAs (más de $490 millones actuales) a devolver en hasta 15 años. Para vivienda única y montos de obra menores, la tasa es fija del 6% nominal anual más el ajuste UVA.

Por su parte, el Banco Ciudad destaca por ofrecer un préstamo personal (sin garantía hipotecaria), lo que agiliza el trámite. Cubre todo el presupuesto de la obra, con un límite de $130 millones o el 50% del valor del inmueble, a devolver en hasta 10 años, con tasas del 16% o 17% más UVA.

Los privados

Varias entidades privadas también han reactivado sus líneas para mejorar la vivienda. El Banco Hipotecario, por ejemplo, financia hasta el 100% del presupuesto de ampliación a 15 años con una tasa del 10,5% más UVA. El ICBC ofrece hasta $200 millones a 15 años para cubrir el 50% del proyecto, con tasas que bajan al 6,9% + UVA para quienes cobran allí su sueldo.

Bancos como Credicoop, Comafi y Supervielle también tienen opciones con plazos de entre 10 y 20 años y tasas variables. Con plazos extensos y requisitos algo más flexibles, los créditos UVA vuelven a ser una alternativa concreta para quienes buscan revalorizar su hogar en la región.

El ajuste de las cuotas

Es fundamental detenerse en el funcionamiento de la “letra chica” de esta modalidad de crédito. Según el sistema, las cuotas quedarán planteadas en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs). Eso indica que se irán ajustando mes a mes y su valor en pesos irá de acuerdo con lo que indique la medición de la inflación realizada por el Indec. Un dato para poner sobre la mesa a la hora de plantearse la estrategia de financiamiento.

Frente a esta dinámica, el análisis para el tomador del crédito debe ir más allá de si califica con su ingreso actual para la primera cuota. La clave es proyectar si sus haberes acompañarán, al menos a mediano plazo, el ritmo inflacionario, para evitar que la cuota canibalice una porción cada vez mayor del presupuesto familiar.

Aunque los plazos extensos y requisitos algo más flexibles vuelven a poner a los créditos UVA como una alternativa concreta para revalorizar el hogar en la región, la cautela sigue siendo la mejor consejera ante un capital que se indexa diariamente.