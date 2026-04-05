Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

El movimiento turístico en Semana Santa: más viajeros pero con el bolsillo ajustado

Más de 2,8 millones de personas se movilizaron por el país, un 5,6% más que el año pasado, aunque el gasto real se desplomó un 18,9%. 

El movimiento turístico en Semana Santa: más viajeros pero con el bolsillo ajustado
5 de Abril de 2026 | 16:42

Escuchar esta nota

El fin de semana extra largo de Semana Santa 2026 dejó un balance agridulce para el sector turístico argentino. Si bien la cantidad de viajeros creció un 5,6% respecto al año anterior, alcanzando los 2,85 millones de turistas, el impacto económico sufrió una fuerte caída en términos reales. 

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el gasto total de $808.198 millones representó una baja del 18,9% al descontar el efecto de la inflación, reflejando un perfil de consumo mucho más austero y gasolero. "El turista ajustó su consumo y priorizó experiencias de menor costo", señalaron desde la entidad.

La tendencia hacia la "escapada corta" se consolidó con una estadía promedio de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025. El gasto diario por persona se ubicó en $108.982, lo que implica una caída real del 8,4%. Este comportamiento prudente obligó a los destinos a diversificar su oferta, apostando por actividades culturales y religiosas gratuitas para sostener el flujo de visitantes. 

Mar del Plata, Bariloche, Salta e Iguazú se mantuvieron como los polos más elegidos, aunque localidades emergentes de Catamarca y La Rioja ganaron terreno gracias a propuestas más accesibles y tranquilas.

Un factor determinante en la planificación fue el costo: un estudio de la UADE (Ineco) reveló que una familia tipo necesitó, en promedio, más de $1,1 millones para veranear estos días, lo que equivale al 69% de un sueldo medio. 

Esta presión sobre el bolsillo hizo que el 54% de los argentinos se volcara a las redes sociales y a las recomendaciones de amigos (52%) para cazar ofertas y elegir destinos que no dinamitaran el presupuesto mensual. La tecnología también jugó su parte: un 19% de los viajeros ya utiliza inteligencia artificial para optimizar sus itinerarios y costos.

LE PUEDE INTERESAR

Tandil: Amar Azul hizo vibrar el Playón del Dique en el Festival del Lago

LE PUEDE INTERESAR

“Periodismo basura”: Milei explotó por el espionaje ruso

En lo cualitativo, Tucumán fue la gran sorpresa al recibir el Premio Patrimonio y Turismo Urbano AANBA Oro 2025-26, consolidándose como un destino de turismo cultural de élite gracias a su arquitectura Art Nouveau.__IP__

El informe de CAME concluye que, pese al contexto económico desafiante, la sinergia entre el sector público y privado permitió que este tercer fin de semana largo del año sumara un acumulado de 6,9 millones de turistas en lo que va de 2026, demostrando que, aunque con menos presupuesto, las ganas de viajar de los argentinos siguen intactas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves

El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
+ Leidas

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Seguir jugando al tenis a los 70: una lección de vida en la cancha

Las clases vuelven a medias en la UNLP: el cronograma de paros en un cuatrimestre complicado

Edwuin Cetré, entre la desazón y el debut de Estudiantes en la Copa Libertadores

Se conocieron por una “app” en pandemia y hoy van a ser padres

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

Zaniratto se fue sin hablar y hubo reuniones entre dirigentes del Lobo en el Bosque

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo
Últimas noticias de Política y Economía

VTV en Provincia: la oposición suma proyectos para adherir a los cambios impulsados a nivel nacional

Bahía Blanca: ordenan retomar tratamiento transgénero a un menor

Bahía Blanca: evalúan reactivar el tren de pasajeros por vía La Madrid

"Ficción metodológica": la crítica de la UCA a la medición oficial de pobreza
Policiales
La Plata: volcó con su auto, lo dejó abandonado y se fue a su casa a descansar
La Plata: se hizo pasar por cliente, distrajo a la empleada y le robó el celular
En medio del operativo de seguridad, un menor quiso robar una moto en las adyacencias del estadio del Bosque
La Plata: a bordo de una Hilux, atropelló a un perro y huyó sin detenerse
Milagro en un incendio en La Plata: rescataron a un jubilado de 89 años atrapado entre las llamas
Información General
Temporal mortal en Tucumán: un chico de 12 años y una pareja, entre las víctimas
La Ruta 2 colapsó por una protesta de vecinos
El movimiento turístico en Semana Santa: más viajeros pero con el bolsillo ajustado
Artemis II se acerca al lado oscuro de la Luna y busca superar el récord de distancia del Apolo 13
Familias atrapadas por el agua piden ser rescatadas tras un fuerte temporal en Tucumán
Espectáculos
Mirtha Legrand incomodó a Martín Bossi con un fuerte reproche al aire y una pregunta íntima
Del cine al escenario: historias que conquistan el teatro porteño
El ojo de Sauron tiene WiFi: los magnates tecnológicos ¿leen mal ciencia ficción?
“Stranger Things” se expande: todo lo que hay que saber sobre “Relatos del 85”
Guía de cines
Deportes
River le ganó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental
Zaniratto se fue sin hablar y hubo reuniones entre dirigentes del Lobo en el Bosque
VIDEO. Mucha bronca en el Bosque tras la derrota del Lobo: insultos y silbidos a los jugadores
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo
Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla