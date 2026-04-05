Fernando Zaniratto se fue sin hablar y hubo reuniones entre dirigentes de Gimnasia en el Bosque

La derrota de Gimnasia y Esgrima La Plata ante Huracán en el Bosque dejó un escenario de fuerte malestar, tanto en las tribunas como puertas adentro del club. El equipo fue despedido con insultos y silbidos tras una actuación que profundiza las dudas futbolísticas y compromete sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores de la zona.

El desarrollo del partido tuvo su punto de quiebre en el tercer gol del Globo, originado en un error defensivo de Martínez que impactó de lleno en lo anímico. A partir de esa jugada, el Lobo evidenció nerviosismo, desorden y falta de პასუხas, sin capacidad de reacción en un encuentro clave para encaminar su recuperación.

Sin embargo, el dato más significativo se produjo después del pitazo final. El entrenador Fernando 'Lucho' Zaniratto se retiró del estadio sin brindar declaraciones, en un claro reflejo del momento que atraviesa el equipo. La misma postura adoptaron los referentes del plantel y el resto de los futbolistas, que optaron por el silencio en una jornada marcada por la tensión.

En paralelo, y mientras el clima en el Bosque seguía cargado por el descontento de los hinchas, se llevó a cabo una reunión de dirigentes de la comisión directiva del club en el estadio. El encuentro se dio en un contexto delicado, tras una derrota dura y con un escenario deportivo que empieza a generar preocupación creciente.

El presente de Gimnasia suma interrogantes dentro y fuera de la cancha. A la falta de resultados se le agrega ahora un contexto institucional atravesado por el hermetismo y la preocupación, con un cuerpo técnico cuestionado y un equipo que no logra dar señales de recuperación.