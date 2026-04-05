Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

"Ficción metodológica": la crítica de la UCA a la medición oficial de pobreza

"Ficción metodológica": la crítica de la UCA a la medición oficial de pobreza
5 de Abril de 2026 | 16:52

Escuchar esta nota

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, sostuvo hoy que la reciente reducción de los índices de pobreza presenta un componente “de ficción metodológica” y advirtió que la situación socioeconómica de los hogares no refleja una mejora sustancial, por lo que, según explicó, existen distorsiones en la medición que generan una brecha entre las estadísticas y la capacidad real de consumo.

Salvia señaló que, si bien la pobreza “bajó efectivamente”, esa caída debe interpretarse con cautela. “Hay cierta ficción en los datos o cierta levedad. Es muy difícil decir un sí rotundo”, afirmó, al tiempo que aclaró que no se trata de una intervención política sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, sino de limitaciones metodológicas, al considerar que “hay un problema de medición y de realismo de esas mediciones”.

El especialista remarcó que la percepción social no coincide con los números porque “la gente no está sintiendo en el bolsillo que tiene más capacidad de consumo que hace un año. Por el contrario, se te bajan los consumos de lácteos, de yerba, cae el consumo general”.

En ese sentido, sostuvo que el gasto en servicios básicos absorbe una mayor proporción del ingreso. “La luz, el agua, el gas, el transporte y la comunicación ocupan una parte importante del gasto, y el componente disponible para otros consumos baja significativamente”, explicó en declaraciones radiales.

Para el sociólogo, uno de los factores centrales es el uso de canastas de consumo desactualizadas. “Estás considerando valores con parámetros del 2004 y 2005, con estructuras de consumo de ese momento”, señaló. Según detalló, hace dos décadas los hogares destinaban mayor proporción del ingreso a alimentos, mientras que hoy el peso de las tarifas es mucho más alto. “La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo”, sostuvo.

También advirtió que el índice de precios utilizado para actualizar esas canastas mantiene ponderaciones antiguas. “Se actualiza con un índice que también está desactualizado, con ponderadores del 2004 y no con los actuales”, explicó. Esa combinación genera una caída de la pobreza que “parece extraordinaria” pero no refleja la situación real.

LE PUEDE INTERESAR

El movimiento turístico en Semana Santa: más viajeros pero con el bolsillo ajustado

LE PUEDE INTERESAR

Tandil: Amar Azul hizo vibrar el Playón del Dique en el Festival del Lago

Salvia añadió que, además, el organismo estadístico mejoró la medición de ingresos de los hogares, lo que incide en los resultados. “Al medir mejor cuánto ingresa y compararlo contra una canasta desactualizada, te da caídas de la pobreza que parecen extraordinarias”, afirmó.

No obstante, reconoció un componente genuino vinculado a la desaceleración de la inflación en alimentos: “La caída de la indigencia es más realista que la caída de la pobreza”.

El director del observatorio remarcó que, en términos de capacidad de consumo, los hogares se encuentran en niveles similares a los de la pospandemia. “Estamos como en 2021 o 2022, nada más que con un contexto inflacionario distinto”, agregó, e incluso advirtió que los datos más recientes muestran un leve deterioro, por lo que “el cuarto trimestre ya estaría cerca del 30% de pobreza”.

Según el sociólogo, la clase media baja es la más afectada. “Está achicando sus gastos corrientes y teniendo que pagar más tarifas, lo cual baja el consumo de productos básicos”, explicó. Además, alertó por la reducción de la inversión en capital humano. “La gente no mejora su casa, reduce gastos en salud y educación y se siente más ajustada”, describió.

Salvia también vinculó la persistencia de la pobreza con la falta de empleo de calidad al resaltar que “el empleo privado está estancado, el público cae y hay más empleo informal y precario”.

“No hay una crisis alimentaria, pero tampoco hay una tendencia a mejorar. Estamos cristalizando un 25% o 30% de pobreza estructural”, concluyó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves

El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
+ Leidas

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Seguir jugando al tenis a los 70: una lección de vida en la cancha

Las clases vuelven a medias en la UNLP: el cronograma de paros en un cuatrimestre complicado

Edwuin Cetré, entre la desazón y el debut de Estudiantes en la Copa Libertadores

Se conocieron por una “app” en pandemia y hoy van a ser padres

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

Zaniratto se fue sin hablar y hubo reuniones entre dirigentes del Lobo en el Bosque

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo
Últimas noticias de Política y Economía

VTV en Provincia: la oposición suma proyectos para adherir a los cambios impulsados a nivel nacional

Bahía Blanca: ordenan retomar tratamiento transgénero a un menor

Bahía Blanca: evalúan reactivar el tren de pasajeros por vía La Madrid

El movimiento turístico en Semana Santa: más viajeros pero con el bolsillo ajustado
Policiales
La Plata: volcó con su auto, lo dejó abandonado y se fue a su casa a descansar
La Plata: se hizo pasar por cliente, distrajo a la empleada y le robó el celular
En medio del operativo de seguridad, un menor quiso robar una moto en las adyacencias del estadio del Bosque
La Plata: a bordo de una Hilux, atropelló a un perro y huyó sin detenerse
Milagro en un incendio en La Plata: rescataron a un jubilado de 89 años atrapado entre las llamas
Información General
Temporal mortal en Tucumán: un chico de 12 años y una pareja, entre las víctimas
La Ruta 2 colapsó por una protesta de vecinos
El movimiento turístico en Semana Santa: más viajeros pero con el bolsillo ajustado
Artemis II se acerca al lado oscuro de la Luna y busca superar el récord de distancia del Apolo 13
Familias atrapadas por el agua piden ser rescatadas tras un fuerte temporal en Tucumán
Deportes
River le ganó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental
Zaniratto se fue sin hablar y hubo reuniones entre dirigentes del Lobo en el Bosque
VIDEO. Mucha bronca en el Bosque tras la derrota del Lobo: insultos y silbidos a los jugadores
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo
Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas
Espectáculos
Mirtha Legrand incomodó a Martín Bossi con un fuerte reproche al aire y una pregunta íntima
Del cine al escenario: historias que conquistan el teatro porteño
El ojo de Sauron tiene WiFi: los magnates tecnológicos ¿leen mal ciencia ficción?
“Stranger Things” se expande: todo lo que hay que saber sobre “Relatos del 85”
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla