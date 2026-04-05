VIDEO. Bronca en el Bosque: insultos y silbidos a los jugadores de Gimnasia tras la derrota con Huracán

La bronca estalló en el Bosque. Tras la caída ante Huracán, los hinchas de Gimnasia despidieron al equipo con una lluvia de insultos y silbidos, en una escena marcada por la decepción y el fastidio acumulado.

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El quiebre llegó con el tercer gol del Globo, nacido de un “regalo” defensivo de Martínez, que desató el descontento generalizado. A partir de ahí, el Lobo se desordenó: jugó con nervios, mostró ansiedad y nunca logró recomponerse anímicamente. El impacto fue inmediato y el equipo terminó perdido, sin respuestas dentro de la cancha.

El final sólo profundizó el mal clima. El público reprochó la falta de reacción en un partido clave, mientras crecen las dudas sobre la clasificación entre los ocho y se intensifican las críticas al ciclo de Zaniratto. En el Bosque, la paciencia se terminó.