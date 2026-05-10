La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

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HOY
Tangotrópika.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
La Ferretería Quinteto.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71, con Quique Roca (piano), Juampy Espina (guitarra), Martin López Camelo (saxos), Sebastián Di Leva (bajo) y Ruben Duca (batería). Jazz latin fusión. A la gorra.
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Clase abierta de swing.- A las 18 en la Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.
Concierto a beneficio del Hospital Alejandro Korn.- A las 18 en el Círculo Italiano, diagonal 73 entre 55 y 56, con la participación de los solistas: Juliana Alem, Alessia Bugnano Korn, Ana Magdalena Giorgieri, Juliana Latour y Pablo Selci; Coro Universitario de la UNLP; y los pianistas Miguel Ángel Cagliani y Luz María Pepe. Entrada: un elemento para realizar actividades plásticas (fibras, crayones, lápices, témperas, etc).
Domingo de folclore.- Desde el mediodía en el Club Dardo Rocha, 5 entre 519 y 520, las comparsas de La Plata, Berisso y Ensenada que integran el Candombe del 25 celebran su tradicional “Peña del 25”, una jornada abierta a toda la comunidad que combina música en vivo, feria de emprendedores, llamada colectiva de tambores y comida casera.
Edelweiss Orchestra.- A las 20 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presentan Abba Sinfónico.
Flaco Vázquez.- A las 19 en el Teatro Favaloro, 67 y 117.
Chappet / Stoppani.- A las 20 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario, City Bell, jazz criollo.
Vértigo.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, de Alfred Hitchcock.
Risa y la cabina del viento.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Juan Cabral.
Estigma.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Rupert Wainwright en el marco del ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.
Plata o mierda.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Marcos Joubert y Toia Bonino.
Evangelion: 1.0 You are (not) alone.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hideaki Anno, Masayuki, Kazuya Tsurumaki.
Cometas cachorros.- A las 20 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.
Ciclo de obras cortas “El Escape”.- A las 19.30 en El Escape, 44 entre 23 y 24, obras cortas bajo la curaduría de Lorena Velazquez. Se presentan “Terapia en rima”, “La señal una cuestión de fe”, “La vieja de 44” y “El protagónico”.
Lobo, pieza perdida.- A las 20 en Área Chica, Boulevard 83 Nº403.
Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.
Primera noche.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, a cargo de Grupo Lumbrera.
El robo, un policial metafísico.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, dirigido por Gerardo Fabris.
Yunta de bueyes.- A las 20 en El fondo, 10 entre 63 y 64, una comedia dramática sobre el vacío, la espera y la memoria colectiva con dramaturgia y dirección de Julián Poncetta.
Cuánto vale una heladera.- A las 19.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
Hugo Figueras.- A las 16.30 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53, en el marco del ciclo La canción sin fin. Con el Payaso Adolfito como invitado.
Larita y Bluey.- A las 16 en La Nonna, 47 esquina 3, presentan “Cuentitos con sorpresas”.
Hansel y Gretel, en busca del pozo de los sueños.- A las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Carla Pontini Vazquez.
Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 17 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música de Tato Finocchi y libro y dirección de Gastón Marioni.
Topa, un mundo de colores.- A las 16 y a las 18 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Rukuka.- A las 16 en la Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Ideas de ciudad.- Desde las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal 4 entre 462 y 464, quedará inaugurada la muestra que reúne el trabajo de artistas que, desde distintas disciplinas, exploran una mirada común sobre el entorno urbano y sus múltiples interpretaciones. Exponen: Dolores Pardo (dibujos), Bárbara R. Laguens (dibujos y esculturas) y Horacio Spinetto (dibujos y pinturas).
POR MES*
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