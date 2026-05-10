Detectan una recuperación en la venta de viviendas del Área Metropolitana

El mercado inmobiliario en el área metropolitana de Buenos Aires comienza a mostrar señales de recuperación en el sector de ventas de departamentos, revirtiendo la tendencia observada al cierre del año pasado, según el análisis provisto por la Universidad de San Andrés.

El estudio, se destaca por un repunte significativo en la demanda de departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un comportamiento que podría estar vinculado con cambios recientes en las condiciones del financiamiento hipotecario.

Durante marzo de 2026, la demanda de departamentos en venta en CABA registró un crecimiento interanual del 6,6% con respecto al mismo mes del año anterior. Más llamativo aún es el aumento frente a febrero del mismo año, que alcanzó el 31,8%, marcando un giro en el dinamismo del mercado.

Este repunte coincide con una baja de tasas de interés, lo que ha mejorado el acceso al crédito hipotecario para potenciales compradores. Aunque el informe aclara que las exigencias de elegibilidad continúan siendo altas.

Este cambio en el comportamiento de la demanda podría estar indicando una reversión de la tendencia contractiva del mercado observada en 2025.

LO QUE SE PAGA

En cuanto a los precios de venta por metro cuadrado en dólares para departamentos, se observan variaciones intermensuales moderadas en CABA (0,6%) y Gran Buenos Aires (GBA) Norte (0,6%), mientras que en GBA Sur el incremento fue mayor (1,2%) y en GBA Oeste se registró una baja (-0,6%) con respecto a marzo de 2026. En el mercado de casas, las variaciones intermensuales son mixtas, con estabilidad en CABA (0,0%) y alzas en GBA Norte (1,1%), Sur (0,4%) y Oeste (1,1%). Estos datos indican un comportamiento fragmentado por zona y tipo de propiedad.

ALQUILERES EN ALZA

Por el lado de los alquileres, el informe de la Universidad de San Andrés revela variaciones intermensuales dispares en el precio en pesos corrientes de departamentos durante abril de 2026.

Se registraron aumentos en CABA (2,5%), GBA Sur (2,3%) y GBA Oeste (1,4%), mientras que en GBA Norte se observó una leve caída (-0,5%) con respecto a marzo del mismo año.

El aumento en CABA es el más pronunciado, lo que podría estar relacionado con la mayor demanda de alquileres en la ciudad.

Finalmente, el análisis de largo plazo del mercado de casas a la venta muestra tendencias divergentes según la zona. En GBA Norte y GBA Sur, el mercado se encuentra en alza desde mayo de 2025 y enero de 2026, respectivamente. En cambio, en CABA, el mercado de casas a la venta se encuentra a la baja desde noviembre de 2025, mientras que GBA Oeste se mantiene en neutro desde abril de 2026. Estas tendencias divergentes indican un mercado inmobiliario complejo y diverso en la región.