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Opinión |Panorama bonaerense

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

9 de Mayo de 2026 | 19:26

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El peronismo bonaerense escribe por estas horas un capítulo más de su disputa interna. Axel Kicillof y el kirchnerismo libran un batalla que lleva ya cierta antigüedad pero que comienza a aportar elementos novedosos.

Una de esos cambios en la estrategia de enfrentamiento y diferenciación se verificó en el Senado. Verónica Magario, alineada al Gobernador, decidió jugar fuerte frente a los deseos de La Cámpora a la que desplazó de una comisión clave: nada menos que la de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, por donde deben pasar los pliegos de designación de jueces y fiscales. Por ese ámbito también deberán transitar las propuestas para ocupar las cuatro vacantes que existen en la Suprema Corte.

Ese movimiento reconoce un origen y una decisión de tensar la cuerda que habría adoptado el propio Kicillof. El Gobernador mordió el polvo cuando el kirchnerismo se le quedó con la vicepresidencia primera de la Cámara donde quería ubicar a un senador de su espacio. Ahora, devolvió el mandoble.

Sobre esa decisión se tejen diversas conjeturas. El Gobierno bonaerense aprovechó que Sergio Massa reclamaba ese lugar para Malena Galmarini para desplazar a La Cámpora y romperle el triángulo judicial que la “orga” de Máximo Kirchner había montado desde hace un tiempo. Uno de sus vértices era el ministro de Justicia, Martín Mena. El otro, Facundo Tignanelli, el diputado que integra el Consejo de la Magistratura donde se examinan a los aspirantes a la Justicia. El tercero era la comisión de Asuntos Constitucionales que controlaba el también camporista Emanuel González Santalla por donde circulan los pliegos de designación. Este último vértice del triángulo quedó mocho.

Magario, además, terminó armando esa comisión con otra peculiaridad: dejó al kirchnerismo en minoría. Acaso, como para completar la obra. Sobre sus 15 miembros apenas cinco orbitan el universo K. El resto son senadores kicillofistas y de distintos bloques opositores con excepción de Galmarini. Esa geografía podría estar descubriendo algunas cartas. ¿Pensará Kicillof accionar sobre el Senado en acuerdo con distintos bloques no peronistas? Por lo pronto, estas expresiones le tendieron una mano cuando se sumaron a la constitución de la comisión de Legislación donde el Movimiento Derecho al Futuro terminó imponiendo al senador Germán Lago. 

Nada parece inocente: Lago funcionó como un tapón para La Cámpora porque el kirchnerismo buscaba trasladar allí a Galmarini para correrla de Asuntos Constitucionales.

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La ruptura entre Kicillof y el kirchnerismo se hace cada vez más evidente. En la Gobernación generó escozor una declaración de la ultra K diputada nacional Teresa García que sugirió que el próximo presidente peronista debería cumplir el rol de Héctor Cámpora, es decir, liderar una suerte de interinato para dar lugar luego, eventual indulto mediante, al retorno al poder de Cristina Kirchner.

Es una aspiración que se ubica bien lejos de los deseos del Gobernador que busca construir un camino diferenciado de la ex presidenta y, fundamentalmente, apartado de su liderazgo.

No menos agitado es el mundo libertario donde el escándalo que sacude al jefe de Gabinete Manuel Adorni cursa omnipresente un escenario cargado de especulaciones y conjeturas.

El impacto del caso y las continuas revelaciones sacuden al núcleo de votantes que llevaron a Javier Milei a la Casa Rosada. Ya no sólo afectan al borde lábil de sectores que en algún momento se identificaron con Juntos por el Cambio, sino que además erosiona parte de un núcleo duro que se venía mostrando inconmovible.

Detrás de esa cortina crujiente, el ministro Diego Santilli movió algunas fichas. Busca ser candidato a gobernador y su principal ladero en esa empresa, Cristian Ritondo, le armó una reunión con intendentes del PRO. Fue un encuentro donde el Colorado buscó bajar línea y aplacar no poco reproches. Dijo que, pese a algunos tironeos que pudieran existir, el partido amarillo y La Libertad Avanza no sólo deben ir juntos sino sumar a otros sectores (habló del radicalismo) en busca de armar una oferta electoral competitiva para derrotar al peronismo en la Provincia.

Los alcaldes del PRO tienen otras urgencias. Los concejales libertarios suelen ser sus principales opositores y nadie ordena esa pelea. Santilli se llevó en sus alforjas otros planteos: el reclamo de obras y recursos para afrontar estos tiempos de escasez.

La UCR, mientras tanto, despejó una incógnita, pero no todas las que rodean el futuro partidario. Finalmente hubo acuerdo para evitar la elección por los cargos partidarios y Emiliano Balbín será el próximo presidente del Comité Provincia fruto del cierre entre los sectores de Maximiliano Abad, Futuro Radical y el grupo de intendentes y dirigentes territoriales que reportan al todavía titular del partido, Miguel Fernández.

La interna que todos querían evitar, no se hará. Pero en breve comenzará otra discusión de fondo: qué norte elegirá el partido de cara a los comicios bonaerenses del año que viene. Demandará un debate mucho más intenso y profundo porque no todos los radicales quieren subirse al mismo barco. El gran desafío de la UCR pasará por unificar un criterio que omita repetir la experiencia del año pasado, cuando hubo expresiones partidarias en distintas listas con resultados dramáticamente flacos.

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