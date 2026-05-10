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La Ciudad |A “mover el esqueleto” para sentirse mejor

De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores

Clubes e instituciones barriales de la Ciudad suman distintas alternativas para estar en actividad

De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores

Ritmo y movimiento en el Club Circunvalación, con propuestas para mayores de 50 / Club Circunvalación

10 de Mayo de 2026 | 03:30
Edición impresa

Las clases de baile para adultos mayores ganan protagonismo en clubes e instituciones barriales de La Plata. Entre música y movimiento, hombres y mujeres comparten propuestas que combinan ejercicio, recreación y vida social.

Aquí, un listado de opciones para tomar nota. En el Club Circunvalación La Plata (avenida 7 entre 77 y 78) se ofrecen opciones para bailar con ritmos variados como cumbia, lambada, salsa, merengue, música italiana y pop latino. “La iniciativa apunta a poner el cuerpo en movimiento respetando las posibilidades de cada participante”, explicó la profesora Guillermina Negro. Los encuentros son los lunes, miércoles y viernes a las 9, y martes y jueves a las 16. La actividad es arancelada. Para más información, se puede llamar al (0221) 418-8701.

En el complejo deportivo “Tercer Tiempo” situado en 56 entre 16 y 17 se brindan clases de salsa los martes y jueves a las 16. “No es solo aprender a bailar, es generar vínculos, divertirse y sentirse mejor”, se destacó desde la escuela de baile “Habana mía” que funcionan en el lugar. Es una propuesta con costo y, como parte del lanzamiento, ofrece una promoción dos por uno para asistir con amigos o familiares. Por consultas e inscripción, se puede escribir por WhatsApp al (0221) 538-0053 o vía Instagram en @habanamiaok.

Las alternativas en el Club Libertad (51 entre 16 y 17) son abiertas a todas las edades, con participación de adultos mayores. Se dictan salsa y bachata los lunes (18 horas principiantes y 19.30 intermedio) y tango los miércoles a las 18 por $22.000 al mes. Las actividades son pagas y requieren una cuota social de $6.000. Para más detalles, contactarse al (0221) 599-1966.

En el Club Reconquista (40 entre 15 y 16) hay práctica de folklore los lunes de 18 a 20, abierta a todas las edades. Para sumarse, se requiere una cuota social de $10.000 y el costo de las actividades, que van de $25.000 a $30.000. Para consultas, llamar al (0221) 316-3716.

En la Biblioteca Alejo Iglesias de Villa Elisa (calle 6 entre 43 y 44) se realiza un taller de folklore gratuito los lunes, martes y viernes desde las 16. Consultas al (0221) 577-9038.

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Opciones recreativas del PAMI

El PAMI impulsa talleres gratuitos de folklore para sus afiliados, con inscripción abierta hasta el 30 de junio. En City Bell, se dicta los viernes, de 15 a 17, en el Círculo de Amigos de la Tercera Edad Activa (14 bis 1676). En José Hernández, hay opciones los martes, de 15.30 a 18, en el Centro de Fomento José Hernández (calle 31 N° 2193) y los viernes, de 15 a 17, en el Centro de Tercera Edad La Josefa (25 entre 512 y 513 N° 1992).

Las opciones incluyen los martes y jueves, de 16 a 18, en el Centro de Fomento Altos de La Granja (518 entre 138 y 139 N° 4371); los viernes, de 14 a 16, en la sede de ATE (46 entre 5 y 6 N° 541); los lunes, de 15.30 a 17.30, en Circunvalación (7 entre 77 y 78 N° 2241); los miércoles, de 16 a 18, en el Centro de Fomento Manuel Alberti (27 entre 37 y 38 N° 275); los jueves de, 10.30 a 12.30, en el Club Aconcagua (calle 69 N° 480); los martes, de 15.30 a 17.30, en Abuelos del Corazón (calle 7 N° 1432); y los viernes, de 16 a 18, en el Centro de Jubilados Barrio Monasterio (13 y 85).

El baile es una actividad que combina salud, recreación y compañía

También se dicta en Los Hornos, los martes, de 15 a 17, en el Club de los Abuelos (145 entre 61 y 62 N° 1426); en Gonnet, los lunes, de 15.30 a 16.30, y lunes y jueves de, 14.30 a 15.30, en el Club Atardecer (27 entre 483 y 484 N° 4843); en Melchor Romero, los miércoles, de 16 a 18, en la Agrupación Romerense de la Tercera Edad (517 entre 170 y 171 N° 7609); en Tolosa, los martes, de 9 a 11, en el Centro de Amigos Caminando Juntos (calle 522 N° 2159) y de 14 a 16 en Club San Martín (calle 119 N° 154); en Villa Elisa, los martes, de 18 a 20, en el Centro de Fomento Villa Rica (425 y 21); y en Villa Elvira, los miércoles, de 15 a 17, en el Club Villa Vieyra (120 y 75) y los jueves, de 15 a 17 y de 15 a 19, en el Centro de Jubilados Alegría del Hogar (calle 10 N° 2312).

Como parte de la propuesta, hay zumba los viernes, de 17 a 18, en el Centro de Jubilados de Villa Elvira (120 y 75).

A su vez, se dictan talleres de baile de distintos ritmos los lunes y martes, de 10 a 11, en el Centro Aconcagua (69 N° 480).

En tango, hay clases los jueves, de 16 a 18, en el Centro Abuelos del Corazón (7 N° 1432), los lunes, de 15 a 17, en el Centro de Fomento Miguel de Azcuénaga (43 N° 1237), los martes, de 16.30 a 18.30, en ATE (46 entre 5 y 6 N° 541) y los miércoles, de 15 a 17, en el Centro Caminando Juntos (522 N° 2159), en Tolosa.

En la UNLP

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se ofrecen clases recreativas abiertas a la comunidad. En el Campo de Deportes (50 y 117) se dictan ritmos latinos martes y jueves, de 12 a 13, y zumba los viernes, de 16 a 17; y en el Rectorado (7 entre 47 y 48) salsa y bachata los miércoles, de 19 a 20.30, y folklore los martes, de 18.30 a 20. Además, se suman clases gratuitas de tango los viernes, de 19 a 21, a cargo de la Casa del Tango. Informes en Instagram @Bienestaruniversitario.unlp o por mail a pbu.presidencia@presi.unlp.edu.ar.

 

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