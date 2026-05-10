Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Información General |Debate sobre cuánto influyen hoy la ingeniería y la tecnología en los récords

“Superzapatillas”: La clave para bajar las dos horas en el maratón

Las nuevas Adidas Pro Evo 3, diseñadas con espuma ultraliviana y carbono, fueron decisivas para que Sebastian Sawe se convirtiera en el primer corredor en romper esa marca

“Superzapatillas”: La clave para bajar las dos horas en el maratón

Sawe con las “superzapatillas” de Adidas y el récord / web

10 de Mayo de 2026 | 03:35
Edición impresa

Durante décadas, bajar las dos horas en un maratón fue considerado un límite casi inalcanzable para el cuerpo humano. Sin embargo, ese muro terminó de caer en Londres, cuando el keniano Sebastian Sawe cruzó la meta con un tiempo de 1:59:30 y estableció un nuevo récord mundial.

La escena dejó una imagen simbólica: apenas terminó la carrera, Sawe levantó una de sus zapatillas Adidas con la inscripción “1:59:30” y “WR” escrita sobre la suela. Detrás de ese gesto había mucho más que un triunfo deportivo. Era la confirmación de una revolución tecnológica que lleva años transformando el atletismo.

El papel decisivo de las Pro Evo 3

Sawe, al igual que Yomif Kejelcha y Tigst Assefa, corrió con las nuevas Adidas Pro Evo 3, una zapatilla que la marca alemana presentó como la más liviana y eficiente de su historia.

Según datos de Adidas, el modelo mejora en un 1,6% la economía de carrera respecto de la versión anterior, un margen enorme en pruebas de resistencia donde los récords suelen romperse por segundos. El rediseño permitió además reducir el peso a menos de 100 gramos, algo inédito para una zapatilla de competición de ese nivel. Los ingenieros trabajaron durante tres años en el desarrollo del producto, fabricando más de una docena de prototipos y realizando pruebas con corredores de elite en distintos campamentos y laboratorios.

La ciencia detrás de las “superzapatillas”

La clave del fenómeno está en la combinación entre espumas ultrablandas y estructuras de carbono capaces de devolver energía al corredor.

Las Pro Evo 3 reemplazaron las tradicionales barras rígidas por un borde de carbono alrededor del perímetro de la zapatilla, lo que permitió maximizar la cantidad de espuma debajo del pie y aumentar la compresión durante cada zancada.

LE PUEDE INTERESAR

Ocurrencias: vuelos endemoniados

LE PUEDE INTERESAR

Escándalo en un vuelo a Rosario: los descubrieron queriendo tener relaciones y los bajó la Policía

Especialistas en biomecánica explicaron que el objetivo actual ya no es fabricar zapatillas más altas —World Athletics limita el grosor de la suela a 40 milímetros— sino crear el “resorte” más eficiente posible dentro del reglamento.

El resultado es una zapatilla capaz de almacenar más energía y devolver una mayor proporción al atleta en cada apoyo.

De Nike a Adidas: la guerra tecnológica

La carrera tecnológica entre las marcas comenzó a acelerarse en 2019, cuando el keniano Eliud Kipchoge corrió en 1:59:35 durante el desafío INEOS organizado por Nike. Aquella prueba, sin embargo, no fue homologada oficialmente por sus condiciones especiales.

Seis años después, Adidas logró lo que parecía imposible: producir la primera zapatilla capaz de romper legalmente la barrera de las dos horas en una maratón oficial.

La marca alemana consiguió además un dominio total en Londres. Sawe ganó con récord mundial, Kejelcha terminó segundo también por debajo de las dos horas y Tigst Assefa rompió el récord femenino con 2:15:41. Los tres utilizaron las Pro Evo 3.

El debate que divide al atletismo

El avance de las “superzapatillas” abrió un fuerte debate dentro del deporte. Para algunos especialistas, representan una evolución tecnológica comparable a la mejora de las pistas, la nutrición o los métodos de entrenamiento. Otros creen que alteran demasiado el rendimiento y generan ventajas artificiales.

También aparecen cuestionamientos vinculados a la sustentabilidad y al costo: las Pro Evo 3 cuestan alrededor de 500 dólares y, según reconoció la propia Adidas, tienen una vida útil muy corta, pensada prácticamente para uno o dos maratones.

Pese a las discusiones, el consenso es claro: el maratón entró definitivamente en una nueva era. Y las zapatillas pasaron de ser un complemento del atleta a convertirse en una pieza central de los récords históricos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Sawe con las “superzapatillas” de Adidas y el récord / web

El atleta se viene destacando en altas competiciones desde 2022

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

El Pincha apuesta a ganador

VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces

El Lobo va a Liniers con toda la fe

De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Últimas noticias de Información General

Ocurrencias: vuelos endemoniados

Escándalo en un vuelo a Rosario: los descubrieron queriendo tener relaciones y los bajó la Policía

Violencia escolar: realizarán una jornada gratuita para brindar herramientas clave a docentes y directivos

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma
Deportes
El Pincha apuesta a ganador
Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing
Cómo le fue en las definiciones de Playoff
Cuatro triunfos y dos derrotas para las juveniles
El Lobo va a Liniers con toda la fe
Policiales
VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La muerte de Ángel, bajo una nueva lupa judicial
Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex
Una historia de terror para un remisero en Berisso
Espectáculos
El peor virus es divorciarse de la realidad
Guerra de conductores en Telefe: la filosa chicana de Marley contra Santiago del Moro
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
La Ciudad
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla