Una historia de terror para un remisero en Berisso

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
A pesar del ajuste fiscal, Milei se endeudó más que Kicillof
La caída de la actividad empieza a colarse en el pago de impuestos
Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta
Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa
Detectan una recuperación en la venta de viviendas del Área Metropolitana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El trabajador había levantado a una pareja en 119 y 526, pero lo que parecía un viaje habitual terminó en una pesadilla
Un chofer de 67 años sufrió en carne propia, durante la lluviosa mañana de ayer, la inseguridad que agobia a los platenses.
Seguramente tuvo el peor viaje de su vida y ahora se repone del angustiante episodio que le hicieron padecer falsos pasajeros, un hombre y una mujer, quienes lo dejaron en estado de shock nervioso y sin su teléfono celular.
En base a lo que pudo saber este diario de fuentes policiales del caso, el importante disgusto que le tocó vivir a este trabajador, empleado de la remisería Horizonte, se inició cuando a las 9 circulaba por las calles 119 y 526.
Allí, se indicó, la pareja le hizo señas con las manos para que detuviera la marcha. Cuando el remisero lo hizo, ascendieron al vehículo -un Renault Logan blanco- y le solicitaron ser trasladados hasta la esquina de 18 y 149, de Berisso.
Un calificado vocero policial de esa ciudad confió que “durante el trayecto, estos farsantes no dieron señales como para sospechar de que no fueran pasajeros como otros cualquiera”.
Sin embargo, todo cambió cuando el remisero llegó a las calles 15 y 150, donde se encontró con que la calzada estaba en muy mal estado.
LE PUEDE INTERESAR
Polémica en el juicio por Johana Ramallo
LE PUEDE INTERESAR
Comerciantes de Los Hornos en vilo por una ola de robos
El vocero dio a conocer que, entonces, el conductor del remís “les dijo a quienes iban en el asiento trasero que no podía seguir hasta la dirección que le habían indicado por dicha circunstancia”.
Lejos de comprender su explicación, quienes hasta ese momento se mostraban como pasajeros “le insistieron en que pasara por el lugar”, minimizando la posibilidad de que el auto pudiera llegar a tener algún percance mecánico.
Pero el remisero se mantuvo firme en su postura y les quiso cobrar el viaje hasta donde se vio imposibilitado de continuarlo.
“Le comunicó al que creyó un pasajero el monto a pagarle y el delincuente simuló que iba a abonarle con una transferencia a la cuenta que le indicara”, citó después el informante.
Antes de que esa acción se concretara, se registró la situación menos pensada por el trabajador al volante, justo cuando agarró la panilla para dejar registrado el viaje.
En tal sentido, el portavoz policial reveló que “la mujer se colgó del cuello del remisero y le puso una cuchilla del tipo carnicero en la garganta, mientras le ordenaba que le diera la recaudación y el teléfono celular”.
Agregó que, a su vez, “el acompañante de la mujer, mientras ella forcejeaba con el remisero, se bajó y abrió la puerta delantera derecha del remís, donde abrió la guantera para revisarla”.
La víctima del asalto “se percató de que tenía puesta la marcha atrás del coche, por lo que soltó el embrague y el ladrón quedó sobre la calle, a la vez que logró que la atacante soltara la cuchilla, que quedó en un asiento delantero. Pero no pudo evitar que la mujer le quitara su celular Samsung, modelo A15”. La pareja está prófuga.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí