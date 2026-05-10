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Policiales |Le pidieron un viaje y lo asaltaron con una cuchilla en el cuello

Una historia de terror para un remisero en Berisso

El trabajador había levantado a una pareja en 119 y 526, pero lo que parecía un viaje habitual terminó en una pesadilla

Una historia de terror para un remisero en Berisso

La esquina de 15 y 150, donde se produjo el ataque al trabajador / WEB

10 de Mayo de 2026 | 03:30
Edición impresa

Un chofer de 67 años sufrió en carne propia, durante la lluviosa mañana de ayer, la inseguridad que agobia a los platenses.

Seguramente tuvo el peor viaje de su vida y ahora se repone del angustiante episodio que le hicieron padecer falsos pasajeros, un hombre y una mujer, quienes lo dejaron en estado de shock nervioso y sin su teléfono celular.

En base a lo que pudo saber este diario de fuentes policiales del caso, el importante disgusto que le tocó vivir a este trabajador, empleado de la remisería Horizonte, se inició cuando a las 9 circulaba por las calles 119 y 526.

Allí, se indicó, la pareja le hizo señas con las manos para que detuviera la marcha. Cuando el remisero lo hizo, ascendieron al vehículo -un Renault Logan blanco- y le solicitaron ser trasladados hasta la esquina de 18 y 149, de Berisso.

PERCANCE Y ASALTO

Un calificado vocero policial de esa ciudad confió que “durante el trayecto, estos farsantes no dieron señales como para sospechar de que no fueran pasajeros como otros cualquiera”.

Sin embargo, todo cambió cuando el remisero llegó a las calles 15 y 150, donde se encontró con que la calzada estaba en muy mal estado.

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El vocero dio a conocer que, entonces, el conductor del remís “les dijo a quienes iban en el asiento trasero que no podía seguir hasta la dirección que le habían indicado por dicha circunstancia”.

Lejos de comprender su explicación, quienes hasta ese momento se mostraban como pasajeros “le insistieron en que pasara por el lugar”, minimizando la posibilidad de que el auto pudiera llegar a tener algún percance mecánico.

Pero el remisero se mantuvo firme en su postura y les quiso cobrar el viaje hasta donde se vio imposibilitado de continuarlo.

“Le comunicó al que creyó un pasajero el monto a pagarle y el delincuente simuló que iba a abonarle con una transferencia a la cuenta que le indicara”, citó después el informante.

Antes de que esa acción se concretara, se registró la situación menos pensada por el trabajador al volante, justo cuando agarró la panilla para dejar registrado el viaje.

En tal sentido, el portavoz policial reveló que “la mujer se colgó del cuello del remisero y le puso una cuchilla del tipo carnicero en la garganta, mientras le ordenaba que le diera la recaudación y el teléfono celular”.

Agregó que, a su vez, “el acompañante de la mujer, mientras ella forcejeaba con el remisero, se bajó y abrió la puerta delantera derecha del remís, donde abrió la guantera para revisarla”.

La víctima del asalto “se percató de que tenía puesta la marcha atrás del coche, por lo que soltó el embrague y el ladrón quedó sobre la calle, a la vez que logró que la atacante soltara la cuchilla, que quedó en un asiento delantero. Pero no pudo evitar que la mujer le quitara su celular Samsung, modelo A15”. La pareja está prófuga.

 

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