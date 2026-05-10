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Alquileres: el seguro que permite zafar de la garantía

Con esta herramienta se puede acceder a una vivienda sin fiador ni recibo de sueldo. Aseguradoras cubren impagos y daños. Requisitos y costos en La Plata

Alquileres: el seguro que permite zafar de la garantía

Alquilar no sólo requiere el poder de pago: también garantía / d. alday

10 de Mayo de 2026 | 03:27
Edición impresa

Cuando el acceso al alquiler tiene una barrera de entrada en la exigencia de garantía, una herramienta financiera puede suplir estas ausencias: el seguro de caución. Para eso, habrá que pensar en una suma que puede estar entre 500 mil pesos y un millón, si se toma como referencia un departamento de 1 a 3 ambientes en el mercado platense.

Esta figura funciona como un sustituto del fiador (garante) tradicional. Ante la falta de un respaldo patrimonial o de ingresos demostrables suficientes, una empresa aseguradora se constituye como garante de la operación. Según explicaron especialistas en este tipo de instrumento, el inquilino contrata este servicio abonando una prima (costo) por única vez al inicio, y la compañía emite una póliza que protege al propietario ante eventuales incumplimientos. En términos prácticos, si el locatario dejase de pagar el alquiler, las expensas o causa daños, el propietario o la inmobiliaria reclaman directamente a la aseguradora. La compañía deberá abonar y luego inicia las acciones legales contra el inquilino para recuperar el dinero.

Las inmobiliarias incorporaron la opción. Los requisitos para contratar un seguro son estandarizados por las compañías del sector, pero adaptados a las diferentes situaciones laborales de los solicitantes. Fundamentalmente, se requiere demostrar capacidad de pago, aunque con mayor flexibilidad que en el sistema tradicional.

ALTERNATIVAS DE SEGURO

La martillera Gisela Agostinelli, de la inmobiliaria “Agostinelli Propiedades”, detalló que “la aseguradora con la que nosotros trabajamos ofrece dos alternativas: Cobertura 1, de alquileres impagos y obligaciones que deriven de dicho incumplimiento; Cobertura 2, de alquileres impagos y obligaciones que deriven de dicho incumplimiento, más la sustitución del depósito de garantía exigida por el asegurado al tomador. En este ítem responde a derechos de reconexión de servicios, expensas ordinarias impagas y daños a la propiedad”.

Para tramitar cualquiera de estas coberturas, el inquilino debe presentar ante la aseguradora el contrato de alquiler o una copia del contrato preliminar, y posteriormente el documento original firmado. Además, debe completar un formulario vía web y aportar la documentación que respalde su fuente de ingresos.

En el caso de empleados en relación de dependencia, se solicita el último recibo de sueldo, fotocopia del DNI y acreditar una antigüedad mínima de seis meses en el empleo, con un ingreso neto mensual que duplique el valor del alquiler. Para los monotributistas, la exigencia se traslada al último pago del monotributo y a la documentación de facturación (último mes o últimas tres facturas según la actividad), junto al DNI, manteniendo el requisito de ingresos netos por el doble del valor locativo. Los responsables inscriptos, por su parte, deben presentar constancia de inscripción, DNI y las tres últimas presentaciones de IVA e Ingresos Brutos, con idéntica relación ingreso-alquiler. Una alternativa válida para cualquiera de estos casos es reemplazar los respaldos mencionados con una certificación contable de ingresos realizada por un contador público.

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Según apuntó Agostinelli, lo tradicional es una garantía propietaria y dos recibos de sueldo ó dos garantías propietarias o 4 recibos de sueldo. “Eso de siempre y desde hace un tiempo que comenzamos a trabajar con la posibilidad de que se contrate un seguro de caución. Ya que muchas personas no cuentan con garantía propietaria o con personas que le brinden los recibos de sueldo para salir como garantía. Es una opción más”, concluyó.

También existen compañías y productos específicos que atienden a segmentos como estudiantes, inclusive extranjeros, un sector de gran peso en la vida inmobiliaria de La Plata por la actividad universitaria.

OPCIÓN PARA EXTRANJEROS

Micaela Trusso, especialista en el rubro, presentó un panorama: “Hay seguros de caución y garantías de fianza. Y quienes continúan pidiendo una garantía propietaria o recibo de sueldo. Nosotros venimos a suplirlo. Con un DNI y un buen historial crediticio sale aprobada la garantía. También nos ocupamos de los estudiantes extranjeros. Solicitamos una constancia de estudiante regular, una residencia precaria. Luego, de padre, madre o tutor, una comprobación de ingresos”.

En cuanto a los costos, Trusso explicó que el valor del seguro varía según el nivel de cobertura elegido. La modalidad más completa puede extenderse hasta cubrir daños ocasionados por mascotas, pintura, roturas de instalaciones, servicios impagos y el pago del alquiler hasta la efectiva restitución del inmueble, inclusive en casos de desalojo.

El pago de la prima se realiza por única vez al inicio del contrato y el cálculo se efectúa sobre la base del valor del alquiler más las expensas por la totalidad de los meses de duración del acuerdo locativo.

Trusso aportó ejemplos concretos tomando como referencia alquileres mensuales de entre 400 mil y 700 mil pesos, cifras promedio para departamentos dentro del casco urbano. Para un departamento tipo con un alquiler de $500.000 más $50.000 de expensas, en un contrato de dos años (24 meses), el costo de la garantía inicial ronda los $528.000. En el tope superior de gastos de alquiler, puede alcanzar el millón de pesos.

Finalmente, estas garantías se otorgan en un lapso estimado de 24 horas y, como facilidad para el inquilino, se ofrece la opción de pagos en cuotas, sin interés.

 

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