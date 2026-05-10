Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Información General |IMPRESIONES

Ocurrencias: vuelos endemoniados

Alejandro Castañeda
Alejandro Castañeda

10 de Mayo de 2026 | 03:34
Edición impresa

Siempre se viaja buscando algo. Vuelos festivos y vuelos culposos surcan hoy un cielo sospechoso. Ahora que los documentos desclasificados del Pentágono apelan al misterio para referirse a los fenómenos no identificados, los mal pensados de siempre, aseguran que la reaparición de los ovnis es otra ayuda de Trump para que los vuelos de Adorni pasen desapercibidos. El cielo, ajeno a estos afanes, siempre refleja las ambiciones diversas de una humanidad que celebra el viaje de los astronautas, mientras otros andan paseando con su carga de coimas, drogas, bombas, plata negra, sexo urgente y otros equipajes.

Las excursiones del jefe de gabinete son como esas azafatas que saben ocultar en bolsos los viáticos prohibidos. El viaje de Kicillof y su comitiva (siempre populosa) a un congreso del progresismo en España, también habría sido solventado con fondos indirectos de tantos vecinos sin turismo gratuito que padecen resignados el aumento de la tarifa de colectivos y la disminución de frecuencias de esos servicios.

Los viajes en aviones son tan reveladores que hasta aquellos que no se hacen, importan. Escuchando La barca (“dicen que la distancia es el olvido”) Pampita se quedó solita otra vez. Su última relación se sostenía malamente a puro zoom, aunque su figura merece y reclama el contacto presencial. Pero pasa algo con esta chica: es una atractiva y eficiente pescadora que encarna mal, alguien a la que las buenas piezas siempre se le terminan escapando. La mecánica le ha fallado más que a Colapinto: el amor con Vicuña se esfumó en un motorhome, a la relación con Moritán se la llevó un camión de mudanzas y ahora su nuevo amor se quedó carreteando allá lejos sin poder levantar vuelo.

Más aviones: trajeron de vuelta al Pequeño J, esposado y en clase turista. Es el autor del crimen feroz de tres chicas en Florencio Varela. Una matanza despiadada que él, encima, se encargó de difundirla en las redes. Fue indagado y se declaró culpable. Es un criminal desalmado y romántico que cayó al dejar al descubierto su residencia en Perú cuando le mandó un mensaje de amor a su chica porteña. Dice que ya no cree en nada y mucho menos en la nostalgia y las enamoradas. Y por supuesto en su lista de gente matable está bien ubicada esta muchacha, que fue tan añorada y deseada desde los Andes, y que lo terminó encerrando, no en su corazón, sino en un calabozo.

Adorni, sitiado por sus consumos en inmobiliarias y aeropuertos, estuvo en la semana carreteando por la pista de las dos mujeres con más poder en el gabinete: Karina, el jefe indiscutido, que lo protege; y Patricia Bullrich, que le pidió que revelara sus cuentas. Como su figura tambalea, al platense engreído ya le facturan hasta los viajes en remises. Es cierto que los barquinazos de Adorni, al lado de los que traficaron el blue en época de mi querida Fabiola y también comparados con los premios que se adjudicaron Tapia y Toviggino, son migajas; lo que pasa es que se había presentado como un ser puro que venía a sanear los desvíos de la casta, pero al final su currículum se hizo escombros cuando el albañil le fue quitando revoque a sus explicaciones.

Su currículum se hizo escombro cuando el albañil le fue quitando revoque a sus explicaciones

LE PUEDE INTERESAR

Escándalo en un vuelo a Rosario: los descubrieron queriendo tener relaciones y los bajó la Policía

LE PUEDE INTERESAR

Violencia escolar: realizarán una jornada gratuita para brindar herramientas clave a docentes y directivos

La pelota no se mancha, se factura, podrá decir el Chiqui Tapia, sin ruborizarse. Ahora que el gobernador Kicillof lo nombró presidente del directorio del Ceamse, más de un operario quiere que le revisen los bolsos de entrada y salida, porque hay gente que se acostumbra tanto a esas mañas rendidoras, que no las puede dejar. Sobre todo en un territorio donde los bolsos dolarizados tienen una extenso elenco de aprovechadores.

Y para cerrar este capítulo planeador, ayer quedaron demorados, en el aeropuerto de Rosario, una pareja que venía desde Panamá y que intentó tener relaciones en sus asientos. El tiene 55 y ella de 60, dos viajeros impacientes que se quedaron semi desnudos a la vista de todos y empezaron a maniobrar para lograr un dulce aterrizaje. Mientras algunos pasajeros gritaban, otros curioseaban. Pero el alboroto atrajo al personal de vuelo. Tras ser interrumpidos y amonestados, se acomodaron la ropa, culparon a las turbulencias por el manoseo y guardaron sus ganas en el bolso de mano. Al llegar a tierra la pareja fue demorada. Pero ella se desahogó: “Ustedes cancelan salidas o se atrasan y no pasa nada, pero cuando nosotros nos apuramos, nos detienen”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

El Pincha apuesta a ganador

VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces

De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores

El Lobo va a Liniers con toda la fe
Últimas noticias de Información General

“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón

Escándalo en un vuelo a Rosario: los descubrieron queriendo tener relaciones y los bajó la Policía

Violencia escolar: realizarán una jornada gratuita para brindar herramientas clave a docentes y directivos

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma
Deportes
El Pincha apuesta a ganador
Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing
Cómo le fue en las definiciones de Playoff
Cuatro triunfos y dos derrotas para las juveniles
El Lobo va a Liniers con toda la fe
Policiales
VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La muerte de Ángel, bajo una nueva lupa judicial
Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex
Una historia de terror para un remisero en Berisso
La Ciudad
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa
Espectáculos
El peor virus es divorciarse de la realidad
Guerra de conductores en Telefe: la filosa chicana de Marley contra Santiago del Moro
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla