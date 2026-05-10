Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa

El paso del ciclón extratropical dejó un escenario complejo en gran parte de la Costa Atlántica bonaerense. Las condiciones más severas se registraron entre Mar del Plata y Necochea, donde el oleaje alcanzó alturas de hasta siete metros y el fuerte viento obligó a desplegar operativos preventivos y limitar actividades marítimas.

En Mar del Plata, las lluvias acumuladas entre el miércoles y el jueves superaron los 100 milímetros y provocaron anegamientos en diferentes sectores de la ciudad. Varias calles quedaron bajo agua y hubo rescates de personas atrapadas dentro de vehículos que estuvieron cerca de ser cubiertos completamente por la inundación.

El Consorcio Regional Portuario conformó un comité de emergencias junto con Prefectura Naval Argentina y dispuso el cierre total de las escolleras norte y sur. Además, se suspendieron actividades náuticas y se solicitó reforzar las amarras en embarcaciones ante el avance del temporal.

Durante la madrugada y la mañana del sábado se registraron ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora. A eso se sumaron casi cien reclamos vecinales vinculados con caída de árboles, postes, cortes de luz y problemas en el servicio telefónico. También llamó la atención una escena inusual: un automóvil quedó atrapado dentro de una excavación en plena vía pública y todavía se intentaba determinar si el hecho estuvo relacionado con la tormenta o con un descuido del conductor.

La humedad se mantuvo cercana al 98 por ciento durante buena parte de la jornada y la sensación térmica descendió abruptamente, con registros que rondaron los 4,5 grados durante el sábado.

Necochea, muy castigada

En Necochea, el fenómeno mostró una intensidad todavía mayor. Las ráfagas oscilaron entre los 80 y los 100 kilómetros por hora y obligaron a cerrar la Ruta 288 por encontrarse inundada e intransitable. También se clausuró el acceso a la zona de escolleras.

El barrio Ramón Santamarina fue uno de los más afectados por las precipitaciones, con acumulaciones de agua cercanas a los 180 milímetros. Como consecuencia, seis vecinos debieron ser evacuados y trasladados a la Escuela Agropecuaria N° 1.

Fenómeno en Quequén: la espuma marina cubrió las playas tras el temporal pic.twitter.com/72dRocVLEE — infomardel (@infomardel) May 9, 2026

AHORA⚠️> Fuerte impacto del mar en #MonteHermoso ... El mar (en algunos sectores) ya se metió 2 cuadras adentro.

> Por esto, y por la acción del viento, hay muchos balnearios destruidos.

> En #Necochea la Ruta 228 cerrada al tránsito por acumulacion de agua.

> En #MarDelPlata… pic.twitter.com/IrfsK0Dxpk — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) May 9, 2026

INFO🌊> Otro lugar donde está pegando fuerte el oleaje es en #Necochea . El viento sostenido ronda los 45 km/hrs y las ráfagas +85 km/hrs🌬️#viento #ciclon #CostaAtlantica pic.twitter.com/d1nEwnGMgR — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) May 9, 2026

🌊 Impresionante la marejada en Monte Hermoso. El agua ya ingresó mas de 2 cuadras dentro de la ciudad. Hay paradores completamente destruidos pic.twitter.com/mZ3YypEn1y — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) May 9, 2026

Además de las inundaciones, vecinos reportaron caída de ramas, cortes preventivos de energía y complicaciones para circular en distintos accesos a la ciudad debido a la gran cantidad de agua acumulada sobre las calles.

Monte Hermoso sufrió el avance del mar

Otro de los puntos críticos fue Monte Hermoso. Allí, el nivel del mar superó la barrera de contención y el agua avanzó hasta la peatonal Dufaur. El temporal provocó importantes destrozos sobre la costanera y hasta arrastró un puesto de guardavidas.

Gran parte de la ciudad permaneció sin energía eléctrica durante varias horas y las autoridades advirtieron sobre la peligrosidad de circular cerca de la costa debido a la presencia de cables, maderas y objetos arrastrados por el agua y el viento. En algunos sectores, el mar llegó a internarse dos cuadras hacia el interior.

Las clases debieron ser suspendidas y los equipos municipales trabajaron durante toda la madrugada para despejar calles y asistir a vecinos afectados por el ingreso de agua a viviendas y comercios cercanos al frente marítimo.

Pinamar, Miramar y alerta en toda la franja costera

En Pinamar también se registraron complicaciones. La zona norte presentó calles anegadas y caída de árboles, mientras que varias actividades quedaron prácticamente paralizadas por el fuerte viento.

Miramar, por su parte, sufrió ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora durante la noche del viernes, en un contexto de fuerte deterioro de las condiciones meteorológicas en toda la región costera.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas amarillas y naranjas por lluvias y vientos intensos para localidades como Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata, Miramar, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos. Según el organismo, los fenómenos previstos podían representar riesgos para la sociedad, los bienes y el medio ambiente.

Los especialistas indicaron que el momento de mayor intensidad del ciclón se registró entre la madrugada y la mañana del sábado, cuando las ráfagas superaron ampliamente los valores habituales para esta época del año.

Bahía Blanca y la advertencia por la crecida del mar

En Bahía Blanca, en cambio, las autoridades informaron que el pico máximo de pleamar fue superado sin incidentes graves ni evacuados. No obstante, se mantuvo el monitoreo permanente debido a la crecida del mar y las condiciones adversas sobre la ría y las zonas portuarias.

La Agencia Federal de Emergencias también había advertido sobre un aumento significativo del nivel del mar en Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales, especialmente en el tramo comprendido entre Monte Hermoso y Necochea.

Mientras el viento continuaba afectando a buena parte del territorio bonaerense, las autoridades insistieron en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos que pudieran desprenderse y mantenerse informados a través de canales oficiales. También recomendaron no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad y permanecer bajo techo durante las ráfagas más intensas.