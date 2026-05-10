La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja

Los datos de marzo han encendido nuevamente las alarmas. Según el último informe de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado, basado en cifras oficiales del Ministerio de Economía, la provincia de Buenos Aires continúa consolidándose como el distrito más castigado por el reparto de recursos nacionales, profundizando una brecha que parece no tener techo.

Las transferencias totales de Nación hacia las provincias y la CABA sumaron $5.050.838 millones en marzo. Si bien la cifra parece abultada, representa una caída mensual del 7,2% respecto a febrero. Esta pérdida de casi $400.000 millones en apenas 30 días ratifica una tendencia descendente que asfixia las arcas subnacionales.

Sin embargo, el impacto no es equitativo. Cuando se cruzan estos montos con los datos poblacionales del último censo, la injusticia distributiva queda expuesta de forma aritmética.

El promedio de transferencia per cápita a nivel nacional para marzo se situó en $110.059. No obstante, este número es una ficción estadística para los bonaerenses.

Los extremos del privilegio: provincias como Tierra del Fuego y Catamarca lideran el ranking de recepción, con $315.399 y $305.245 por habitante, respectivamente.

El fondo del pozo: en el otro extremo, la Provincia de Buenos Aires apenas recibe $67.513 por habitante, un monto que ni siquiera llega a cubrir el 62% del promedio nacional y que palidece frente a los recursos que recibe un ciudadano del sur o del noroeste.

El peso de la estructura

La paradoja es flagrante: Buenos Aires, que alberga a 17.569.053 personas y es el motor productivo del país, percibe casi cinco veces menos por habitante que las provincias chicas más beneficiadas. Si bien la CABA presenta un número nominalmente inferior ($34.840), la complejidad estructural, la extensión territorial y los focos de vulnerabilidad social de la Provincia tornan su situación mucho más crítica. “La transferencia de $67.513 por bonaerense resulta insuficiente para sostener una infraestructura de salud, educación y seguridad que debe atender a casi el 40% de la población del país”, advierten.

El periodista y analista político Carlos Pagni ha planteado que la provincia de Buenos Aires funciona como un “subsidio viviente” para el resto de las jurisdicciones. Destaca frecuentemente la paradoja de que la provincia con mayores índices de pobreza urbana (especialmente en el Conurbano) sea la que menos recursos per cápita recibe, lo que genera una degradación constante de los servicios públicos básicos.

Como bien indican los datos de marzo 2026, el sistema actual sigue premiando la extensión territorial o la baja densidad poblacional (como en Tierra del Fuego o Catamarca) y castiga las grandes concentraciones urbanas. En ese sentido, economistas critican que la fórmula no tiene en cuenta el “costo por habitante” en zonas de alta demanda social, lo que explica por qué el promedio nacional de $110.059 queda tan lejos de los $67.513 bonaerenses.

Mientras el promedio nacional se aleja cada vez más de la realidad bonaerense, el debate por una nueva Ley de Coparticipación deja de ser una discusión técnica para convertirse en una urgencia de supervivencia social. Sin una corrección del rumbo, el principal motor de la Argentina corre el riesgo de detenerse por falta de combustible financiero.

Otra discriminación: los ATN

Para analizar el flujo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia la provincia de Buenos Aires en el último periodo, es necesario observar la marcada tendencia de discrecionalidad que ha caracterizado la relación fiscal entre Nación y las provincias durante 2025 y lo que va de 2026. El Gobierno bonaerense en los últimos años ha sido una de las jurisdicciones más afectadas por el recorte de transferencias no automáticas.

Durante el año pasado, el Gobierno nacional distribuyó un total aproximado de $199.500 millones en ATN a nivel país. De ese total, la Provincia de Buenos Aires recibió una proporción nula o marginal. Mientras distritos como Tucumán o Misiones encabezaron el ranking de beneficios, Buenos Aires quedó relegada del esquema de asistencia discrecional.

Y en el primer cuatrimestre de este año, la tendencia se ha profundizado. En este sentido, la Casa Rosada ha reactivado el uso de los ATN como herramienta de negociación política, pero el territorio bonaerense no ha recibido aún ningún giro por este concepto. De hecho, se estima que la Provincia registró una pérdida de ingresos (por caída de coparticipación y falta de fondos discrecionales) cercana a los $161.000 millones solo en el primer bimestre.

A diferencia de Buenos Aires, otras provincias han logrado captar estos recursos, principalmente aquellas con gobernadores considerados “aliados” o que han aportado votos clave en el Congreso, caso Misiones o Entre Ríos, entre otros.

Otro dato: mientras que en 2023 se distribuía cerca del 78% del fondo disponible de ATN, en 2025 solo se ejecutó el 21,9%.