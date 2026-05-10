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Política y Economía |La novela sigue sumando capítulos

Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas

El jefe de Gabinete no habría incorporado a su declaración jurada movimientos con dinero virtual

Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, suma problemas / web

10 de Mayo de 2026 | 03:30
Edición impresa

La situación judicial de Manuel Adorni continúa sumando capítulos. Ahora, la Justicia detectó movimientos de fondos realizados mediante criptomonedas durante 2024, cuando el funcionario se desempeñaba como vocero presidencial, y sospecha que esas operaciones no fueron incorporadas en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.

La información ya está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, quienes investigan al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Según trascendió, los movimientos registrados incluyeron ingresos y egresos de activos digitales, aunque el volumen exacto de dinero involucrado todavía permanece bajo reserva judicial.

La lupa sobre billeteras virtuales y exchanges

La investigación avanzó luego del levantamiento del secreto bancario y fiscal del funcionario. A partir de allí, la fiscalía solicitó informes a bancos digitales, billeteras virtuales y plataformas de inversión para reconstruir el circuito financiero de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

Entre las firmas requeridas aparecen Mercado Pago, Brubank, Open Bank, Personal Pay, Lemon, Ágil Pagos y Credencial Argentina, además de exchanges de criptomonedas como Binance, Ripio y Satoshi Tango. El objetivo es determinar si existieron operaciones con activos como Bitcoin, Ethereum o USDT y establecer el origen de los fondos utilizados.

Fuentes ligadas al expediente señalaron que los primeros informes confirmaron movimientos vinculados a criptomonedas durante 2024. Sin embargo, esos activos no figurarían en las declaraciones patrimoniales entregadas ante la Oficina Anticorrupción.

Propiedades, remodelaciones y gastos bajo análisis

La causa judicial no se limita al universo cripto. La fiscalía también intenta determinar si el patrimonio declarado por Adorni guarda relación con la compra de dos propiedades —una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Miró— y con las remodelaciones integrales realizadas en ambos inmuebles.

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Según consta en el expediente, el funcionario declaró poseer 42.500 dólares, una cuenta bancaria en Estados Unidos y bienes totales por más de 107 millones de pesos. También informó una hipoteca privada por 100.000 dólares otorgada por Graciela Molina y Victoria Cancio para adquirir la vivienda en el barrio cerrado.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación gira en torno a los trabajos de refacción. El contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que las obras en la casa de Indio Cuá demandaron unos 245.000 dólares pagados en efectivo y sin factura. Adorni rechazó esa versión y aseguró que toda la documentación está “en orden”.

Los viajes al exterior y el flujo de dinero

La fiscalía también incorporó al expediente distintos viajes realizados por el funcionario y su entorno. Entre los gastos analizados aparecen un vuelo privado a Punta del Este por 4.800 dólares, pagos vinculados a un viaje desde Nueva York por más de 5.000 dólares y desembolsos en efectivo para vacaciones en Aruba y estadías hoteleras.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas en la investigación, el monto total de fondos movilizados por Adorni en poco más de un año ascendería a 349.640 dólares. Los investigadores buscan establecer si esos recursos cuentan con respaldo financiero, documentación y trazabilidad bancaria suficiente.

Con la documentación reunida hasta el momento, la fiscalía continúa analizando operaciones bancarias, registros fiscales, compras inmobiliarias y movimientos financieros realizados tanto en Argentina como en el exterior. Además, aguarda nueva información de plataformas vinculadas al mercado cripto para terminar de reconstruir el circuito de fondos investigado.

Mientras tanto, Adorni sostiene que la situación quedará aclarada cuando se conozca su próxima declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025. La Justicia, en cambio, intenta determinar si el patrimonio y el nivel de gastos del funcionario son compatibles con sus ingresos declarados como integrante del Gobierno nacional.

 

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