Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces

En medio de un escenario de creciente polarización política dentro de las universidades públicas, la Facultad de Psicología de la UNLP volvió a quedar en el centro de la escena tras un violento enfrentamiento entre militantes estudiantiles que derivó en empujones, golpes, insultos y denuncias cruzadas. El episodio, ocurrido el jueves y registrado en distintos videos que rápidamente corrieron por el mundo virtual, volvió a encender el debate sobre la convivencia dentro del ámbito académico.

Las imágenes muestran momentos de tensión en uno de los pasillos de la facultad, donde estudiantes vinculados a agrupaciones libertarias se enfrentaron con militantes de sectores de izquierda, peronistas y estudiantes.

Mientras algunos videos exhiben forcejeos y gritos, otras grabaciones dejan ver corridas y discusiones que fueron escalando hasta derivar en agresiones físicas.

Como suele ocurrir en este tipo de episodios, las versiones sobre lo sucedido son contrapuestas. Desde sectores vinculados a La Libertad Avanza denunciaron haber sido víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones por parte de agrupaciones opositoras. Incluso, señalaron que el conflicto comenzó cuando intentaban desarrollar actividades de difusión política dentro de la facultad.

“Nos empujaron, nos insultaron y quisieron sacarnos del lugar”, sostuvo uno de los militantes libertarios en declaraciones difundidas tras el episodio.

Otros estudiantes denunciaron que existe un clima de intolerancia hacia quienes expresan posiciones políticas afines al oficialismo nacional.

Del otro lado, agrupaciones de izquierda y peronistas relativizaron esas acusaciones y señalaron que el enfrentamiento se produjo en medio de provocaciones mutuas y fuertes discusiones. Según esa versión, el conflicto se desbordó luego de intercambios verbales entre ambos sectores, en una jornada ya atravesada por un clima de tensión.

Mientras tanto, la circulación de nuevos videos durante las horas posteriores volvió a alimentar el debate y amplificó el impacto político del episodio, que rápidamente excedió el ámbito universitario platense.

Varios episodios en la UNLP

El hecho no es aislado. Por el contrario, se suma a una serie de episodios similares registrados en distintas facultades de la UNLP durante los últimos dos años. En octubre de 2024, militantes y funcionarios vinculados al Gobierno Nacional denunciaron agresiones y escraches cuando intentaban participar de una charla en la universidad.

Meses más tarde, en abril y mayo de 2025, volvieron a viralizarse imágenes de empujones y expulsiones de estudiantes libertarios en actividades desarrolladas dentro de facultades platenses.

La tensión, además, no se limita a La Plata. En los últimos meses también se registraron incidentes similares en la UBA, donde militantes libertarios y agrupaciones de izquierda protagonizaron peleas y enfrentamientos durante actividades estudiantiles. En uno de esos episodios denunciaron agresiones contra legisladores vinculados al oficialismo.

El trasfondo político nacional aparece inevitablemente como parte del conflicto. La relación entre el Gobierno y las universidades públicas atravesó momentos de fuerte confrontación, especialmente por el debate presupuestario y las críticas oficiales al sistema universitario. En paralelo, aparecen agrupaciones libertarias buscando espacios en un mapa históricamente dominado por espacios peronistas, radicales y de izquierda.

De hecho, durante las elecciones universitarias de noviembre de 2025, sectores vinculados a La Libertad Avanza lograron presentar listas en al menos seis facultades de la UNLP (Económicas, Derecho, Informática, Psicología, Ingeniería y Humanidades). Fueron divididos en dos espacios como reflejo de las internas que también atraviesan al mundo violeta.

En ese contexto, el episodio ocurrido en Psicología volvió a poner sobre la mesa una discusión cada vez más presente dentro de la vida universitaria: hasta dónde llega la militancia política y cuándo la confrontación ideológica comienza a transformarse en violencia.