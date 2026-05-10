La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
A pesar del ajuste fiscal, Milei se endeudó más que Kicillof
La caída de la actividad empieza a colarse en el pago de impuestos
Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta
Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa
Detectan una recuperación en la venta de viviendas del Área Metropolitana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Militantes de diversas agrupaciones encabezaron una pelea en la facultad. El hecho se suma a una larga lista de incidentes políticos
En medio de un escenario de creciente polarización política dentro de las universidades públicas, la Facultad de Psicología de la UNLP volvió a quedar en el centro de la escena tras un violento enfrentamiento entre militantes estudiantiles que derivó en empujones, golpes, insultos y denuncias cruzadas. El episodio, ocurrido el jueves y registrado en distintos videos que rápidamente corrieron por el mundo virtual, volvió a encender el debate sobre la convivencia dentro del ámbito académico.
Las imágenes muestran momentos de tensión en uno de los pasillos de la facultad, donde estudiantes vinculados a agrupaciones libertarias se enfrentaron con militantes de sectores de izquierda, peronistas y estudiantes.
Mientras algunos videos exhiben forcejeos y gritos, otras grabaciones dejan ver corridas y discusiones que fueron escalando hasta derivar en agresiones físicas.
Como suele ocurrir en este tipo de episodios, las versiones sobre lo sucedido son contrapuestas. Desde sectores vinculados a La Libertad Avanza denunciaron haber sido víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones por parte de agrupaciones opositoras. Incluso, señalaron que el conflicto comenzó cuando intentaban desarrollar actividades de difusión política dentro de la facultad.
“Nos empujaron, nos insultaron y quisieron sacarnos del lugar”, sostuvo uno de los militantes libertarios en declaraciones difundidas tras el episodio.
Otros estudiantes denunciaron que existe un clima de intolerancia hacia quienes expresan posiciones políticas afines al oficialismo nacional.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
LE PUEDE INTERESAR
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Del otro lado, agrupaciones de izquierda y peronistas relativizaron esas acusaciones y señalaron que el enfrentamiento se produjo en medio de provocaciones mutuas y fuertes discusiones. Según esa versión, el conflicto se desbordó luego de intercambios verbales entre ambos sectores, en una jornada ya atravesada por un clima de tensión.
Mientras tanto, la circulación de nuevos videos durante las horas posteriores volvió a alimentar el debate y amplificó el impacto político del episodio, que rápidamente excedió el ámbito universitario platense.
El hecho no es aislado. Por el contrario, se suma a una serie de episodios similares registrados en distintas facultades de la UNLP durante los últimos dos años. En octubre de 2024, militantes y funcionarios vinculados al Gobierno Nacional denunciaron agresiones y escraches cuando intentaban participar de una charla en la universidad.
Meses más tarde, en abril y mayo de 2025, volvieron a viralizarse imágenes de empujones y expulsiones de estudiantes libertarios en actividades desarrolladas dentro de facultades platenses.
La tensión, además, no se limita a La Plata. En los últimos meses también se registraron incidentes similares en la UBA, donde militantes libertarios y agrupaciones de izquierda protagonizaron peleas y enfrentamientos durante actividades estudiantiles. En uno de esos episodios denunciaron agresiones contra legisladores vinculados al oficialismo.
El trasfondo político nacional aparece inevitablemente como parte del conflicto. La relación entre el Gobierno y las universidades públicas atravesó momentos de fuerte confrontación, especialmente por el debate presupuestario y las críticas oficiales al sistema universitario. En paralelo, aparecen agrupaciones libertarias buscando espacios en un mapa históricamente dominado por espacios peronistas, radicales y de izquierda.
De hecho, durante las elecciones universitarias de noviembre de 2025, sectores vinculados a La Libertad Avanza lograron presentar listas en al menos seis facultades de la UNLP (Económicas, Derecho, Informática, Psicología, Ingeniería y Humanidades). Fueron divididos en dos espacios como reflejo de las internas que también atraviesan al mundo violeta.
En ese contexto, el episodio ocurrido en Psicología volvió a poner sobre la mesa una discusión cada vez más presente dentro de la vida universitaria: hasta dónde llega la militancia política y cuándo la confrontación ideológica comienza a transformarse en violencia.
En bloque avanzaban sobre un grupo libertario en psicología / video
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí