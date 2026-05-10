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Política y Economía |Estuvo internado en el hospital italiano de la plata

Máximo Kirchner recibió el alta tras ser operado

Fue intervenido de un tumor benigno en ambas glándulas parótidas. Seguirá con controles ambulatorios

Máximo Kirchner recibió el alta tras ser operado

El líder de la Cámpora fue dado de alta tras la operación / Web

10 de Mayo de 2026 | 03:28
Edición impresa

El diputado nacional Máximo Kirchner recibió ayer el alta médica tras presentar una “buena evolución posoperatoria” luego de una parotidectomía bilateral, de acuerdo con el parte difundido por autoridades sanitarias.

“El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner”, indicó el comunicado firmado por Roberto Martínez, el director general del hospital Italiano de La Plata donde permanecía internado.

Asimismo, el parte señaló que el dirigente deberá continuar con “seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”.

El cistoadenoma parotídeo es un tumor benigno que se desarrolla en las glándulas parótidas, las principales glándulas salivales ubicadas a ambos lados del rostro, cerca de las orejas. El diagnóstico bilateral implica que la afección comprometía ambas glándulas.

Tras recibir el alata, Máximo Kirchner agradeció a través de sus redes sociales. “Gracias a los médicos, enfermeros, enfermeras y a todo el personal del Hospital Italiano de la Plata estoy nuevamente en casa. Gracias por su profesionalismo y calidad humana. También quiero agradecerles a quienes me hicieron llegar su cariño y acompañamiento”, sostuvo.

Poco antes de la intervención, el diputado sostuvo que, si bien le hubiera gustado que su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuviera acompañándolo, él le sugirió “especialmente que no lo haga”, alegando que “ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso”, mientras que el procedimiento no compromete su estado de salud.

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CIRUGÍA PROGRAMADA

“Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, señaló en un escrito.

Asimismo, añadió: “En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”.

“¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (sí, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico”, expresó.

 

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