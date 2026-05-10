Máximo Kirchner recibió el alta tras ser operado

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
A pesar del ajuste fiscal, Milei se endeudó más que Kicillof
La caída de la actividad empieza a colarse en el pago de impuestos
Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta
Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa
Detectan una recuperación en la venta de viviendas del Área Metropolitana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue intervenido de un tumor benigno en ambas glándulas parótidas. Seguirá con controles ambulatorios
El diputado nacional Máximo Kirchner recibió ayer el alta médica tras presentar una “buena evolución posoperatoria” luego de una parotidectomía bilateral, de acuerdo con el parte difundido por autoridades sanitarias.
“El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner”, indicó el comunicado firmado por Roberto Martínez, el director general del hospital Italiano de La Plata donde permanecía internado.
Asimismo, el parte señaló que el dirigente deberá continuar con “seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”.
El cistoadenoma parotídeo es un tumor benigno que se desarrolla en las glándulas parótidas, las principales glándulas salivales ubicadas a ambos lados del rostro, cerca de las orejas. El diagnóstico bilateral implica que la afección comprometía ambas glándulas.
Tras recibir el alata, Máximo Kirchner agradeció a través de sus redes sociales. “Gracias a los médicos, enfermeros, enfermeras y a todo el personal del Hospital Italiano de la Plata estoy nuevamente en casa. Gracias por su profesionalismo y calidad humana. También quiero agradecerles a quienes me hicieron llegar su cariño y acompañamiento”, sostuvo.
Poco antes de la intervención, el diputado sostuvo que, si bien le hubiera gustado que su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuviera acompañándolo, él le sugirió “especialmente que no lo haga”, alegando que “ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso”, mientras que el procedimiento no compromete su estado de salud.
LE PUEDE INTERESAR
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora
LE PUEDE INTERESAR
Las calificadoras están divididas por el caso argentino
“Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, señaló en un escrito.
Asimismo, añadió: “En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”.
“¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (sí, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico”, expresó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí