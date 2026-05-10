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Política y Economía |En la causa Sur Finanzas

Piden ampliar la imputación a un empresario ligado a Tapia

Piden ampliar la imputación a un empresario ligado a Tapia

Ariel Vallejo

10 de Mayo de 2026 | 03:29
Edición impresa

La causa judicial que investiga las operaciones de Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo. La fiscal federal Cecilia Incardona pidió al juez Luis Armella que amplíe la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo, empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para que también responda por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario.

Actualmente, Vallejo ya está acusado por lavado de activos y asociación ilícita. El magistrado deberá resolver antes del 26 de mayo, fecha prevista para la indagatoria del empresario y de su madre, Graciela Beatriz Vallejo.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la firma Auriga League S.A., que aseguró haber otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que nunca habría sido devuelto. A partir de esa denuncia, la fiscalía avanzó sobre una estructura financiera de mayor escala.

De acuerdo a la investigación, Sur Finanzas habría montado un esquema para captar fondos de clubes con problemas económicos, otorgar préstamos con tasas consideradas usurarias y luego reciclar las ganancias a través de distintas sociedades comerciales. Entre las maniobras detectadas figuran descuentos de cheques, contratos de mutuo con intereses elevados y convenios de sponsorización presuntamente simulados para justificar movimientos de dinero.

Millones bajo sospecha

La acusación sostiene que las operaciones de lavado investigadas superan los 108 millones de dólares. Además, ARCA denunció una presunta evasión vinculada al impuesto a los Débitos y Créditos por más de 3.327 millones de pesos. Paralelamente, existe otra causa por operaciones sospechosas estimadas en 818.000 millones de pesos, que tramita ante el juez Federico Villena y que podría unificarse con el expediente de Armella. Durante más de 40 allanamientos, la Justicia secuestró computadoras, teléfonos celulares, documentación contable, dinero en efectivo y contratos vinculados a 16 clubes del fútbol argentino.

Entre ellos figuran San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central.

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Según el expediente, también se detectaron mensajes que revelaban intentos de eliminar pruebas y reorganizar movimientos internos tras los operativos.

El vínculo con Tapia y la AFA

La causa también pone bajo la lupa la relación entre Vallejo y Claudio Tapia. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el titular de la AFA habría sido una figura clave para el ingreso del financista al mundo del fútbol argentino. La pesquisa sostiene que la propia Asociación del Fútbol Argentino recomendó a distintos clubes recurrir a Sur Finanzas para obtener liquidez.

Además, la investigación menciona que la Liga Profesional habría llegado a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas vinculadas a la financiera. Sur Finanzas aparece como prestamista de al menos 17 instituciones deportivas.

Tapia no figura imputado en el expediente, aunque los investigadores consideran que la relación con Vallejo trascendía lo estrictamente institucional. La posibilidad de que algunos acusados accedan a la figura del imputado colaborador mantiene abierta la expectativa sobre futuras derivaciones de la causa.

La estrategia judicial y la próxima indagatoria

En los últimos días, el juez Armella también rechazó un recurso presentado por la defensa de Vallejo para suspender la audiencia indagatoria. El magistrado calificó el planteo como “manifiestamente obstructivo” y sostuvo que buscaba dilatar el avance del expediente. Incluso impuso costas a la defensa por considerar que no existían fundamentos suficientes para litigar.

La audiencia del 26 de mayo aparece ahora como una instancia clave para el empresario, que deberá responder a una imputación cada vez más amplia. Si el juez acepta el pedido de la fiscalía, Vallejo enfrentará acusaciones por administración fraudulenta, lavado de activos y asociación ilícita en concurso real.

 

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