Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta

La posibilidad de que comunas bonaerenses avancen con la municipalización del servicio de recolección de residuos disparó una fuerte polémica entre dos gremios. Por un lado, Camioneros que rechazó de plano la idea; por el otro, la Federación de Sindicatos Municipales (Fesimubo) que salió a promoverla.

El debate se abrió a partir de la declaraciones del titular de Fesimubo, Hernán Doval, que planteó la idea de la municipalización del servicio como forma de atenuar la grave crisis financiera por la que atraviesan diversos distritos.

Doval sostuvo que existe un margen de ahorro significativo para las comunas que hoy queda en manos del sector privado. “Hay municipios que se están desfinanciando por la caída de la coparticipación, hay que remunicipalizar la recolección de residuos sólidos, obviamente que resguardando los puestos de trabajo, porque el servicio de las empresas privadas se lleva gran parte de los presupuestos”, sostuvo Doval.

El que salió con los tapones de punta a cruzar esa idea fue el líder camionero, Pablo Moyano, quien calificó la iniciativa como “un ataque directo contra los trabajadores camioneros” y acusó a Doval de actuar “como vocero de los intendentes y empresarios que buscan bajar salarios y destruir convenios colectivos”.

“¿Qué diferencia hay entre Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Ninguna. Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, bajar salarios y destruir derechos laborales”, expresó el dirigente sindical.

Además, sostuvo que “mientras algunos marchan contra la reforma laboral, después quieren aplicarla sobre los trabajadores de la recolección”.