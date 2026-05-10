Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Política y Economía |Un gremio la propuso y moyano salió con los tapones de punta

Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta

Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta

Pablo moyano

10 de Mayo de 2026 | 03:24
Edición impresa

La posibilidad de que comunas bonaerenses avancen con la municipalización del servicio de recolección de residuos disparó una fuerte polémica entre dos gremios. Por un lado, Camioneros que rechazó de plano la idea; por el otro, la Federación de Sindicatos Municipales (Fesimubo) que salió a promoverla.

El debate se abrió a partir de la declaraciones del titular de Fesimubo, Hernán Doval, que planteó la idea de la municipalización del servicio como forma de atenuar la grave crisis financiera por la que atraviesan diversos distritos.

Doval sostuvo que existe un margen de ahorro significativo para las comunas que hoy queda en manos del sector privado. “Hay municipios que se están desfinanciando por la caída de la coparticipación, hay que remunicipalizar la recolección de residuos sólidos, obviamente que resguardando los puestos de trabajo, porque el servicio de las empresas privadas se lleva gran parte de los presupuestos”, sostuvo Doval.

El que salió con los tapones de punta a cruzar esa idea fue el líder camionero, Pablo Moyano, quien calificó la iniciativa como “un ataque directo contra los trabajadores camioneros” y acusó a Doval de actuar “como vocero de los intendentes y empresarios que buscan bajar salarios y destruir convenios colectivos”.

“¿Qué diferencia hay entre Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Ninguna. Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, bajar salarios y destruir derechos laborales”, expresó el dirigente sindical.

Además, sostuvo que “mientras algunos marchan contra la reforma laboral, después quieren aplicarla sobre los trabajadores de la recolección”.

LE PUEDE INTERESAR

Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas

LE PUEDE INTERESAR

Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

El Pincha apuesta a ganador

VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces

El Lobo va a Liniers con toda la fe

De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Últimas noticias de Política y Economía

El reparto de fondos: la Corte presiona al Gobierno

Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas

Piden ampliar la imputación a un empresario ligado a Tapia

Máximo Kirchner recibió el alta tras ser operado
Información General
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Ocurrencias: vuelos endemoniados
Escándalo en un vuelo a Rosario: los descubrieron queriendo tener relaciones y los bajó la Policía
Violencia escolar: realizarán una jornada gratuita para brindar herramientas clave a docentes y directivos
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma
Policiales
VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La muerte de Ángel, bajo una nueva lupa judicial
Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex
Una historia de terror para un remisero en Berisso
Deportes
El Pincha apuesta a ganador
Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing
Cómo le fue en las definiciones de Playoff
Cuatro triunfos y dos derrotas para las juveniles
El Lobo va a Liniers con toda la fe
Espectáculos
El peor virus es divorciarse de la realidad
Guerra de conductores en Telefe: la filosa chicana de Marley contra Santiago del Moro
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla