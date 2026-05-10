La caída de la actividad empieza a colarse en el pago de impuestos

La morosidad se metió en la mesa de conversación casi sin esperarla. A las familias se les está haciendo cuesta arriba cumplir con sus obligaciones y las cifras registradas en febrero son récord.

Tal como diera cuenta el portal El Economista, según un informe de Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, “entre bancos y fintech, el 14,3% de los préstamos a los hogares se encuentra en situación irregular”.

A esto hay que sumarle otra problemática: el freno en la actividad. El mismo ministro de Economía, Luis Caputo, lo reconoció en ExpoEfi. “No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal”, dijo, aunque aclaró que “veníamos de números récord”.

En este escenario, en el que cada vez se hace más complejo honrar las deudas y en el que no hay signos que demuestran una recuperación en varios sectores de la economía, este medio indagó sobre el cumplimiento tributario.

Si bien no existe una estadística sobre el tema (o, al menos, no fue difundida), El Economista consultó con varios asesores impositivos, que son un buen termómetro de lo que sucede en el día a día de sus clientes. En un intento de ser lo más amplio posible, la muestra abarcó a profesionales de distintas provincias y que cuentan con una cartera de clientes que incluyen desde autónomos a grandes empresas de distintos sectores de la economía.

También se consultó por las obligaciones de impuestos en general, que incluyen no sólo el pago de gravámenes nacionales, sino también provinciales. En este último caso, hubo coincidencia en la problemática de los agentes de retención, quienes sufren un doble impacto.

La pirámide de cumplimiento

Los asesores consultados coinciden en que existe una disparidad entre los pequeños y los grandes contribuyentes. Para estos últimos, el pago de impuestos -en general- no representa un problema en sí.

Por el contrario, a los más chicos (que pueden ser desde autónomos o profesionales independientes, hasta micros y pequeñas empresas) se les complica cumplir con sus obligaciones tributarias.

Sin embargo, no todas las pyme están en una situación compleja. Lo que marca la tendencia, según los asesores consultados, es el sector en el que se desempeñan. En efecto, tal como marcan algunos indicadores económicos, las industrias y los comercios son los que más sufren el embate de los impuestos. En la vereda de enfrente, el sector de seguros y las empresas tecnológicas están entre los que no tienen dificultades.

Planes de pago

¿Esta situación ajustada se traduce en una falta de pago? No necesariamente, ya que los contribuyentes pueden optar por incluir sus deudas en alguno de los planes de facilidades que tienen los distintos fiscos.

Vale recordar que, a nivel nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuenta con planes permanentes. “Si bien no son baratos, son más convenientes que los préstamos que ofrecen las entidades bancarias”, aseguró uno de los tributaristas.

Esta es la opción a la que muchos pequeños contribuyentes adhieren para evitar que su falta de pago se convierta en un problema mayor. Es que, tal como aseguró una especialista, son muchos los casos en los que se judicializa la deuda cuando la mora es de 60 días. El drama está en que puede derivar en un embargo, que complejiza mucho más la situación.

Sin embargo, existe un problema: los planes de pagos permanentes que se caen (por ejemplo, por falta de pago de las cuotas) no pueden volver a ser incluidos en otros planes. “Tengo muchos casos de clientes que están en esta situación y es posible que pase al sector judicial de ARCA”, resaltó otra contadora.

Las retenciones, afuera

En las provincias se presenta una problemática particular con quienes tienen el rol de agentes de recaudación (recordemos que muchos contribuyentes son obligados a retener tributos y a ingresarlos a las arcas fiscales).

¿Cuál es el inconveniente? La proliferación de regímenes de retención hizo que muchos de estos agentes acumulen por su propia actividad saldos a su favor, ya que les practicaron retenciones que superan ampliamente lo que deben ingresar en concepto de impuestos.

No obstante, pese a que cuenta con saldos a favor en su haber, sólo en algunas jurisdicciones existen mecanismos que permitan utilizarlos para cumplir con las obligaciones derivadas de su condición de agente de retención.

Al menos así lo explicó uno de los asesores consultados, quien aseguró que “muchos contribuyentes acumulan saldos a favor por retenciones o percepciones que les fueron realizadas, pero muy pocos fiscos son los que permiten compensar estos saldos con los ingresos que deben hacer como agentes de recaudación”.

Pero, además, la cosa se complica más en algunas jurisdicciones. “No todos los fiscos provinciales permiten incluir las deudas generadas por falta de ingreso de retenciones realizadas en los planes de facilidades”, agregó otra especialista al respecto.

Así, un contribuyente que actúa como agente de retención puede tener complicaciones para ingresar los fondos retenidos y contar, al mismo tiempo, con grandes saldos a favor. Pero hay más.

La paradoja, es estos casos, se puede completar de una manera más trágica: por no cumplir con sus obligaciones como agente de retención, puede sufrir embargos o sanciones que elevan su riesgo fiscal. “Y esto termina impactando en un incremento del porcentaje de retención que sufre por su actividad”, dijo un experto.

El aumento de las multas

Otro de los problemas sobre los que hablaron los asesores tributarios es el aumento de las multas relacionadas con los incumplimientos formales o ante la falta de pago de los impuestos nacionales.

Vale decir que este año se promulgó la Ley de Inocencia Fiscal que incluyó, entre otros temas, un fuerte incremento de las sanciones incluidas en la Ley 11.683 (de Procedimientos Tributarios). Algunas llegaron a ser de 1.100 veces más que los valores originales.

Al respecto, uno de los especialistas consultados afirmó que “la inclusión de una multa formal ante un incumplimiento termina elevando considerablemente el valor de la deuda que deben afrontar los contribuyentes”.

“Los planes de ARCA no son baratos pero convienen más que un préstamo”

En este escenario, varios asesores aseguran que las intimaciones por parte de ARCA aumentaron en los últimos meses. “Existen gastos relacionados con contestaciones a este tipo de acciones que, a veces, ni siquiera arrojan un saldo a pagar”, manifestó un profesional de años.

El combo es explosivo. Mientras se complica el pago de impuestos, hay mayores controles y pocas posibilidades de saldar las deudas, ya que los planes de pago no siempre son a largo plazo ni cuentan con intereses más amables.

Por eso, la mayoría de los profesionales consultados se manifestó a favor de mejorar la oferta de planes de facilidades de pago en todos los niveles de Estado. Incluso, algunos reclamaron la aprobación de más moratorias que permitan condonar parte de los intereses o multas aplicadas.

En definitiva, la situación es compleja. Tanto a nivel nacional como provincial hay una tendencia al alza de los incumplimientos. En el caso de las provincias, incluso, existe una encerrona para los agentes de retención que tienen saldos a favor.

Habrá que esperar que los organismos de recaudación de los distintos niveles de gobierno puedan tomar cartas en el asunto o, por lo menos, que los gobiernos puedan ayudar con alguna moratoria.