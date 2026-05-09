La protesta de la UNLP se muda a Meridiano V

Docentes, padres y estudiantes de los colegios de la Universidad Nacional de La Plata realizarán hoy un festival “en defensa de la educación pública” en Meridiano V, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario y la convocatoria a una nueva Marcha Federal para el próximo martes.

La actividad, autogestionada por las comunidades del Jardín Maternal, la Escuela Anexa, el Bachillerato de Bellas Artes, el Liceo y el Colegio Nacional, se desarrollará de 14 a 19 en el Centro Cultural Estación Provincial. Habrá feria, serigrafía, propuestas para los más chicos, música y danza. “Docentes luchando, seguimos enseñando”, señala la consigna.

Participan, entre otros, “Boom Batuke”; “La Bandina”; “Denis y Las Perlas”; “Hugo Figueras”; Kubilai Medina y Lucas Finocchio; Tan – Gó”; “Bloco das Pibas”; “Okalacumba” y “Todo un Palo”.

La jornada se realiza en un contexto de creciente tensión entre las universidades y el Gobierno nacional, en el que rectores, gremios y estudiantes ratificaron una nueva Marcha Federal Universitaria en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento, prevista para el 12 de mayo.

En La Plata, la convocatoria estará acompañada por una nueva medida de fuerza docente, tras los paros registrados desde el inicio del ciclo lectivo.