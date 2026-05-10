Las calificadoras están divididas por el caso argentino

Un día cal, otro de arena. Fitch Ratings subió la nota de la Argentina y mientras el mercado esperaba la confirmación de las otras dos agencias (con subas importantes de las acciones y de los bonos), una ya votó en contra. Moody’s, que hizo un evento en el Four Seasons en Buenos Aires, avisó que no tocará la nota.

Jaime Reusche, el economista encargado de la Moody’s, dijo que si bien la nota de Argentina “ha subido fuertemente” en el último año y medio dentro de la escala interna de la agencia, la evolución de la calificación depende de la continuidad en las políticas. “Sería prematuro subir la calificación si no hay certeza de continuidad en las políticas”, advirtió. Y remarcó que el país presenta una “reducción en riesgos” respecto de escenarios previos, pero que “la confianza de que estas políticas van a continuar es clave para la calificación”.

“Cumplir en el contexto doméstico e internacional”

“Para subir a niveles más altos, necesitamos un poco más de historial en la sostenibilidad de esto. No se trata solo del compromiso del Gobierno, sino de la capacidad de cumplir en el contexto doméstico e internacional”, agregó Marie Diron, managing director de Global Sovereign Risk de la misma calificadora.

Así, con un voto positivo (Fitch) y uno negativo (Moody’s), quien define es Standard and Poor’s. Standard & Poor’s (S&P) había elevado por última vez la nota a finales del año pasado: la pasó a CCC+/C con perspectiva estable, reflejando una mejoría tras las elecciones de medio término y la emisión del bono BONAR 2029. A pesar de esta suba, el país permanece en el rango de “grado especulativo”.

Había expectativa en el mercado. Federico Filippini, Research de Adcap, decía en el daily del martes que “con otras dos agencias calificadoras que visitarán Buenos Aires en las próximas semanas, el mercado probablemente comience a descontar la posibilidad de nuevas mejoras de rating”. Claro, lo escribió antes de conocerse la decisión de Moody’s.

“De confirmarse, esto representaría una señal positiva clara para los bonos soberanos, que recientemente tuvieron un desempeño inferior pese a la mejora del panorama macroeconómico”, acotaba.

Para Delphos Investment, una sola mejora no alcanza. “Los bonos de nuestro país se encuentran en una gran encrucijada, la cual tiene que ver más con flujos que con fundamentos”, asegura.

Dicen que los fondos “real money” aún no tienen apetito por los instrumentos nacionales y que esto se debe a diversas razones que van desde experiencias pasadas tortuosas a incertidumbre política futura.

“Una paradoja”

“Pero en el medio hay un tema técnico que el pequeño empujón de Fitch viene a comenzar a resolver. Y este tiene que ver con la falta de demanda de fondos ‘real money’ en momentos en que los fondos distress o High Yield venden por falta de atractivo. Es una paradoja, pero una vez que los bonos suben y el denominado riesgo país baja, los bonos nacionales dejan de ser atractivos para este tipo de fondos”, explica la consultora de Leonardo Chialva.

Y es en ese momento en que no hay flujo de los que deberían comenzar a comprar a esos rindes, agregan. “El hecho que sólo una calificadora suba la nota a B- no implica que se destraben fondos institucionales instantáneamente. Pero es un primer paso. Muchos fondos requieren de al menos de dos calificaciones en la nota para habilitar operaciones”, enfatiza Delphos.

Y remata: “Se dio el primer paso, y es el fruto de un plan económico absolutamente sólido que primero sirvió para evitar una crisis de proporciones bíblicas y ahora para cimentar las bases de un crecimiento económico sólido”.