El Lobo va a Liniers con toda la fe

Ahora comienza otra historia. Mano a mano. Tras noventa minutos, ciento veinte o penales, no hay mañana. Y Gimnasia, que en el Clausura 2025 llegó a semifinales, buscará esta noche en Liniers volver a dar el golpe fuera de casa cuando visite a Vélez Sarsfield, con el condimento extra de la presencia de Guillermo Barros Schelotto en el banco de suplentes local.

El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio José Amalfitani, será dirigido por Andrés Gariano con el aporte desde el VAR de Germán Delfino. El encuentro será televisado a través de TNT Sports y La Redonda estará presente para la transmisión radial.

Esta instancia de Octavos de final (al igual que Cuartos y Semis) se define a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado. Vélez, tercero en la Zona A, enfrentará al Lobo que terminó sexto en la Zona B, aunque entre uno y otro equipo solo hay dos puntos de diferencia. En caso de igualdad, se jugará media hora de tiempo extra y de persistir la misma habrá definición con disparos desde el punto del penal.

Gimnasia se recuperó en la parte final de la fase regular gracias a las cuatro victorias consecutivas, que sumadas a los dos triunfos por la Copa Argentina resaltan el comienzo ideal del interinato de Ariel Pereyra. El Pata se verá cara a cara con Guillermo Barros Schelotto, de quien fue ayudante de campo entre 2012 y 2023. Es una de las pequeñas historias de este enfrentamiento.

Hay una vida en común entre ambos entrenadores. Debutaron de la mano de Gregorio Pérez en Gimnasia y vivieron los años de esplendor del club con Carlos Griguol como entrenador. Tras cinco años juntos en primera, los separó la venta de los Mellizos a Boca Juniors para reencontrarse cuando Guillermo sumó a Pereyra al cuerpo técnico de Lanús. Desde ahí, trabajaron juntos en el Granate, Boca Juniors, Los Ángeles Galaxy y la Selección de Paraguay hasta que el Pata decidió abrir su camino como cabeza de grupo en Colón de Santa Fe, donde dirigió en 2025.

Desde que asumió interinamente, Ariel Pereyra tiene seis victorias en igual cantidad de partidos. Así, igualó el mejor inicio de un entrenador al frente de un nuevo equipo en el Siglo XXI, que era -en soledad- de Mauricio Pellegrino al frente de Independiente en 2015 que también había ganado los seis primeros partidos. Desde que el Pata dirige al Lobo, se impuso a Camiones (4-1), Sarmiento (2-1), Estudiantes de Río Cuarto (1-0), Acassuso (3-0), Belgrano (1-0) y Argentinos Juniors (2-0). Solo en dos ocasiones jugó en el Bosque y Nelson Insfrán mantuvo el arco invicto en cuatro de los seis juegos.

Pereyra compartió plantel con los Mellizos cinco años y trabajaron más de una década juntos

El Pata dispondrá nuevamente de la inclusión de Enzo Martínez y Augusto Max, preservados ante Argentinos Juniors, aunque perdió a Nicolás Barros Schelotto, suspendido por haber llegado al límite de cinco tarjetas amarillas. La ausencia del Heredero le quitó morbo al partido, ya que no habrá enfrentamiento de padre e hijo.

La duda en la formación titular pasa por la inclusión de un tercer marcador central para jugar 3-5-2 con Renzo Giampaoli, Germán Conti y el uruguayo Martínez en la última línea o mantener a Mateo Seoane -quien fue titular en el último partido en lugar de Max- para que juegue como interior por la izquierda.

Más allá de los jugadores con chances de titularidad, la convocatoria cuenta con el regreso de Gonzalo Errecalde tras una lesión. El resto de los suplentes serán Julián Kadijevic, Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Pablo Aguiar, Lucas Castro, Juan José Pérez, Maximiliano Zalazar, Franco Torres, Manuel Panaro y Cayetano Bolzán.

Vélez Sarsfield fue uno de los mejores equipos de la Zona A durante gran parte de la fase regular y estuvo puntero hasta la fecha 14, pero empató en sus últimas tres presentaciones y fue superado en la tabla de posiciones por Estudiantes y Boca Juniors.

Entre los empates con el Tatengue y la Lepra, Vélez le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde jugará contra el ganador de Boca Juniors y Sarmiento. Más allá de la irregularidad en los partidos recientes, el Fortín perdió solamente dos partidos en lo que va del año y tendrá la fortaleza extra de la localía, donde solamente Lanús pudo imponerse.

“Soy 100% profesional. Gimnasia es mi casa, el club que me vio nacer y que me dio la posibilidad de jugar. Ya nos hemos enfrentado a Boca y le hemos ganado, nos hemos enfrentado con Lanús, le hemos ganado y hemos perdido conmigo siendo técnico de Vélez”, declaró Guillermo Barros Schelotto el jueves. El entrenador podrá contar con Lisandro Magallán, defensor titular que se perdió los últimos encuentros por un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Además, recupera a Elías Gómez, Lucas Robertone y Tobías Andrada, que vienen de cumplir fechas de suspensión.