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Policiales |El promedio de fallecidos por accidentes de tránsito mantiene en alerta a La Plata, Berisso y Ensenada

Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región

Yesica Paola Squire, una vecina de 43 años de Melchor Romero, falleció tras permanecer más de dos meses internada por el choque ocurrido en 520 y 168 bis. Su deceso elevó a 22 la cifra de vidas perdidas este año

10 de Mayo de 2026 | 03:33
Edición impresa

La muerte de Yesica Paola Squire, confirmada en las últimas horas tras permanecer más de dos meses internada en estado crítico, volvió a golpear de lleno una estadística que no deja de crecer y que ya encendió todas las alarmas: con este caso, son 22 las personas fallecidas en siniestros viales durante 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada, un promedio estremecedor que marca una muerte cada casi seis días en la Región.

La cifra no sólo refleja una tendencia preocupante: expone una problemática estructural que, lejos de encontrar solución, parece profundizarse con el paso de los meses. Y el dato vuelve a ser contundente cuando se analiza quiénes son las principales víctimas: motociclistas y ciclistas, los actores más vulnerables del tránsito, siguen encabezando la lista.

En este contexto, la muerte de Yesica volvió a conmover a la zona oeste de La Plata. La mujer, de 43 años, vecina de Melchor Romero, había sufrido un gravísimo accidente el pasado 3 de marzo en avenida 520 y 168 bis, cuando circulaba en su bicicleta playera y fue embestida por un Chevrolet Classic conducido por un joven de 18 años, quien ahora quedó imputado por homicidio culposo.

Según el parte oficial, al momento del hecho la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn, donde ingresó con estado reservado. Desde entonces permanecía internada, en coma y sin mostrar mejorías. Finalmente durante las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó una enorme conmoción entre familiares y amigos. En redes sociales se conocieron mensajes de despedida y dolor. Uno de los más conmovedores fue el de su cuñada, quien la recordó con palabras cargadas de amor: “Gracias por tu recibimiento, por tus abrazos, tus bailes, tu alegría a pesar de todo. Qué fácil fue quererte. Cuánto amor sembraste. Te quiero eternamente”.

El caso de Yesica se suma a otro episodio reciente que profundizó la preocupación. Esta semana también se confirmó la muerte de un jubilado de 75 años que había sido atropellado mientras circulaba en bicicleta sobre 474 y 20, en City Bell, convirtiéndose en el segundo ciclista fallecido en mayo y reforzando una tendencia tan dolorosa como evidente: quienes se desplazan sobre dos ruedas siguen siendo los más expuestos.

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Cada nuevo siniestro vuelve a abrir el mismo interrogante: ¿cuántas muertes más hacen falta para que la emergencia vial sea tratada como tal? Mientras los accidentes se multiplican a diario, las familias siguen sumando nombres a una lista que no para de crecer.

 

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