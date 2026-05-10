La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
A pesar del ajuste fiscal, Milei se endeudó más que Kicillof
La caída de la actividad empieza a colarse en el pago de impuestos
Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta
Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa
Detectan una recuperación en la venta de viviendas del Área Metropolitana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría, una medida que podría provocar un fuerte aumento en las tarifas para millones de usuarios en distintas regiones del país y, especialmente, en la provincia de Buenos Aires.
La propuesta apunta a restringir el alcance del beneficio y regresar al esquema original vigente antes de la ampliación impulsada en 2021. En ese momento, el universo de usuarios beneficiados pasó de unos 800 mil hogares a más de 4 millones en todo el país, incorporando municipios de quince provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
Actualmente, alrededor de 90 municipios bonaerenses cuentan con descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas. Sin embargo, el nuevo proyecto dejaría el beneficio limitado principalmente a localidades de la Patagonia, la Puna y algunas zonas específicas del sur bonaerense.
Entre los distritos alcanzados por el recorte aparecen 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Gonzales Chaves, Alberti, Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Colón, Coronel Rosales, Daireaux, Dolores, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General La Madrid, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Viamonte y General Villegas.
También perderían el beneficio Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Tres Lomas.
A esa lista se suman grandes centros urbanos y turísticos como Mar del Plata, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Berisso, Ensenada, Brandsen, Cañuelas, Magdalena y Punta Indio.
LE PUEDE INTERESAR
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
LE PUEDE INTERESAR
Una relación política que no pasaría por su mejor momento
Según estimaciones citadas en el proyecto, cerca de 1,3 millones de usuarios bonaerenses perderían el beneficio, aunque el Gobierno analiza mantener subsidios focalizados para hogares vulnerables. La administración nacional sostiene que el actual sistema tiene un costo fiscal elevado y que la operatoria requiere subsidios del Tesoro Nacional por más de 400 millones de dólares anuales.
El proyecto contempla que los hogares incluidos dentro del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) puedan seguir recibiendo asistencia estatal. El criterio propuesto fija el límite en ingresos equivalentes a hasta tres Canastas Básicas Totales.
De esta manera, el Ejecutivo estima que alrededor del 60% de los actuales beneficiarios de la Zona Fría quedarían excluidos del subsidio. En números, eso representa unos 800 mil hogares bonaerenses que comenzarían a pagar tarifas más elevadas en los próximos inviernos.
La iniciativa ya comenzó a generar rechazo entre legisladores, intendentes y organizaciones sociales de distintos puntos de la provincia. Diputados bonaerenses de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto para pedir la continuidad del régimen y advirtieron sobre el impacto económico que tendría la medida en miles de familias.
Los legisladores remarcaron que muchas regiones bonaerenses presentan condiciones climáticas que obligan a un consumo elevado de gas durante gran parte del año, debido a las bajas temperaturas, la humedad y los fuertes vientos.
También varios intendentes cuestionaron el recorte impulsado por la Nación. El jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, pidió que el Gobierno “no castigue más a quienes menos tienen”, mientras que el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, acusó al oficialismo de avanzar contra la provincia de Buenos Aires.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí