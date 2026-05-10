Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas

El Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría, una medida que podría provocar un fuerte aumento en las tarifas para millones de usuarios en distintas regiones del país y, especialmente, en la provincia de Buenos Aires.

La propuesta apunta a restringir el alcance del beneficio y regresar al esquema original vigente antes de la ampliación impulsada en 2021. En ese momento, el universo de usuarios beneficiados pasó de unos 800 mil hogares a más de 4 millones en todo el país, incorporando municipios de quince provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Actualmente, alrededor de 90 municipios bonaerenses cuentan con descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas. Sin embargo, el nuevo proyecto dejaría el beneficio limitado principalmente a localidades de la Patagonia, la Puna y algunas zonas específicas del sur bonaerense.

Entre los distritos alcanzados por el recorte aparecen 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Gonzales Chaves, Alberti, Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Colón, Coronel Rosales, Daireaux, Dolores, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General La Madrid, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Viamonte y General Villegas.

También perderían el beneficio Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Tres Lomas.

A esa lista se suman grandes centros urbanos y turísticos como Mar del Plata, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Berisso, Ensenada, Brandsen, Cañuelas, Magdalena y Punta Indio.

Subsidios focalizados y nuevos criterios

Según estimaciones citadas en el proyecto, cerca de 1,3 millones de usuarios bonaerenses perderían el beneficio, aunque el Gobierno analiza mantener subsidios focalizados para hogares vulnerables. La administración nacional sostiene que el actual sistema tiene un costo fiscal elevado y que la operatoria requiere subsidios del Tesoro Nacional por más de 400 millones de dólares anuales.

El proyecto contempla que los hogares incluidos dentro del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) puedan seguir recibiendo asistencia estatal. El criterio propuesto fija el límite en ingresos equivalentes a hasta tres Canastas Básicas Totales.

De esta manera, el Ejecutivo estima que alrededor del 60% de los actuales beneficiarios de la Zona Fría quedarían excluidos del subsidio. En números, eso representa unos 800 mil hogares bonaerenses que comenzarían a pagar tarifas más elevadas en los próximos inviernos.

Rechazo político y preocupación en municipios

La iniciativa ya comenzó a generar rechazo entre legisladores, intendentes y organizaciones sociales de distintos puntos de la provincia. Diputados bonaerenses de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto para pedir la continuidad del régimen y advirtieron sobre el impacto económico que tendría la medida en miles de familias.

Los legisladores remarcaron que muchas regiones bonaerenses presentan condiciones climáticas que obligan a un consumo elevado de gas durante gran parte del año, debido a las bajas temperaturas, la humedad y los fuertes vientos.

También varios intendentes cuestionaron el recorte impulsado por la Nación. El jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, pidió que el Gobierno “no castigue más a quienes menos tienen”, mientras que el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, acusó al oficialismo de avanzar contra la provincia de Buenos Aires.