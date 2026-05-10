Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Deportes |A TODO O NADA

El Pincha apuesta a ganador

Enfrenta en UNO a Racing, a partir de las 17, en un nuevo “mata-mata”, ahora por el pase a cuartos de final del Apertura

El Pincha apuesta a ganador
10 de Mayo de 2026 | 04:02
Edición impresa

Otra vez las vueltas del fútbol los deposita nuevamente en un partido decisivo, diferente al del pasado 13 de diciembre, pero en un mata-mata en fin.

Estudiantes recibe en el Estadio UNO a Racing por los octavos de final del Torneo Apertura.

El cruce va desde las 17 con el arbitraje de Sebastián Martínez, secundado por José Carreras desde el VAR. Además, televisa TNT Sports, y transmite el equipo de la Supertransmi en FM La Redonda 100.3.

LE PUEDE INTERESAR

Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing

LE PUEDE INTERESAR

Cómo le fue en las definiciones de Playoff

A diferencia de su rival, el Pincha accedió a esta instancia tras finalizar en la primera colocación de la Zona A del certamen con 31 unidades, quiere seguir en carrera y hacer valer su localía.

Sin embargo, el plantel albirrojo llega a este encuentro luego de una semana con tan solo dos jornadas de entrenamiento y un viaje de por medio a la altura del Perú, otro condimento especial. A pesar de esto, el DT se juega los últimos cartuchos y pone en cancha lo mejor.

Por su parte, Estudiantes llega envalentonado ya que lleva un invicto de ocho partidos sin conocer la derrota contando los dos frentes que disputa.

Además, en el campeonato vernáulo viene de derrtoar 2-0 a Platense en la última jornada de la fase regular con un equipo mixturado. Con relación a la cita máxima del fútbol en el continente, igualó 1-1 ante Cusco FC en tierras incaicas el miércoles pasado.

Con lo que respecta a lo estrictamente futbolístico, Medina se juega todo, y tiene en mente poner un once de lujo.

En el mismo, se vislumbra el regreso de Ezequiel Piovi a la mitad del terreno junto a Mikel Amondarain, en lugar de Gabriel Neves.

En tanto que en el frente de ataque, pican en punta los nombres de Facundo Farías y Brian Aguirre para acompañar a Tiago Palacios.

Mientras que Guido Carillo será la referencia de área. Lo que no se tocará serán los primeros metros de la cancha con Fernando Muslera a la cabeza y la línea de los cuatro defensores.

LA ACADEMIA LLEGA GOLPEADA

Del otro lado, está la Academia Racing Club, el conjunto de la Capital nacional del fútbol que busca pasar la página y volver al triunfo ante uno de sus verdugos durante los últimos años.

 

El Pincha llega con un invicto de ocho partidos, contando torneo doméstico y Copa Libertadores

 

Los dirigidos por Gustavo Costas atraviesan un momento complicado y de crisis, donde las respuestas dentro del campo de juego no aparecen, y el público academico comienza a mostrar su malestar tanto en la cancha, como en las calles de Avellaneda.

En este contexto, fue el propio capitán y referente del plantel actual, Santiago Sosa, quien sostuvo que para salir de este momento “hay que poner más huevos”.

Ante esta situación, el entrenador patea el tablero y mete mano en el equipo.

De esta manera, debe terminar de definir quién será el stopper por izquierda en la línea de tres.

Con Agustín García Basso en bajo rendimiento, los que corren con ventaja son Marcos Rojo y Franco Pardo, mientras que Marco Di Césare estaría por derecha y Santiago Sosa como líbero.

La mitad de la cancha está prácticamente definida: por las bandas estarán Gastón Martirena ante la lesión de Ezequiel Cannavo, y Gabriel Rojas, mientras que Bruno Zuculini, Matías Zaracho y Adrián Fernández serían los enlaces con el ataque, donde surge el segundo interrogante: Santiago Solari está un escalón por encima de Tomás Conechny en la pelea por acompañar a Adrián Martínez.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

El Pincha apuesta a ganador

VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces

De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores

El Lobo va a Liniers con toda la fe
Últimas noticias de Deportes

Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing

Cómo le fue en las definiciones de Playoff

Cuatro triunfos y dos derrotas para las juveniles

El Lobo va a Liniers con toda la fe
Policiales
VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La muerte de Ángel, bajo una nueva lupa judicial
Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex
Una historia de terror para un remisero en Berisso
Espectáculos
El peor virus es divorciarse de la realidad
Guerra de conductores en Telefe: la filosa chicana de Marley contra Santiago del Moro
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
Política y Economía
El reparto de fondos: la Corte presiona al Gobierno
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Piden ampliar la imputación a un empresario ligado a Tapia
Máximo Kirchner recibió el alta tras ser operado
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora
La Ciudad
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla