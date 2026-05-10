El Pincha apuesta a ganador

Otra vez las vueltas del fútbol los deposita nuevamente en un partido decisivo, diferente al del pasado 13 de diciembre, pero en un mata-mata en fin.

Estudiantes recibe en el Estadio UNO a Racing por los octavos de final del Torneo Apertura.

El cruce va desde las 17 con el arbitraje de Sebastián Martínez, secundado por José Carreras desde el VAR. Además, televisa TNT Sports, y transmite el equipo de la Supertransmi en FM La Redonda 100.3.

A diferencia de su rival, el Pincha accedió a esta instancia tras finalizar en la primera colocación de la Zona A del certamen con 31 unidades, quiere seguir en carrera y hacer valer su localía.

Sin embargo, el plantel albirrojo llega a este encuentro luego de una semana con tan solo dos jornadas de entrenamiento y un viaje de por medio a la altura del Perú, otro condimento especial. A pesar de esto, el DT se juega los últimos cartuchos y pone en cancha lo mejor.

Por su parte, Estudiantes llega envalentonado ya que lleva un invicto de ocho partidos sin conocer la derrota contando los dos frentes que disputa.

Además, en el campeonato vernáulo viene de derrtoar 2-0 a Platense en la última jornada de la fase regular con un equipo mixturado. Con relación a la cita máxima del fútbol en el continente, igualó 1-1 ante Cusco FC en tierras incaicas el miércoles pasado.

Con lo que respecta a lo estrictamente futbolístico, Medina se juega todo, y tiene en mente poner un once de lujo.

En el mismo, se vislumbra el regreso de Ezequiel Piovi a la mitad del terreno junto a Mikel Amondarain, en lugar de Gabriel Neves.

En tanto que en el frente de ataque, pican en punta los nombres de Facundo Farías y Brian Aguirre para acompañar a Tiago Palacios.

Mientras que Guido Carillo será la referencia de área. Lo que no se tocará serán los primeros metros de la cancha con Fernando Muslera a la cabeza y la línea de los cuatro defensores.

LA ACADEMIA LLEGA GOLPEADA

Del otro lado, está la Academia Racing Club, el conjunto de la Capital nacional del fútbol que busca pasar la página y volver al triunfo ante uno de sus verdugos durante los últimos años.

El Pincha llega con un invicto de ocho partidos, contando torneo doméstico y Copa Libertadores

Los dirigidos por Gustavo Costas atraviesan un momento complicado y de crisis, donde las respuestas dentro del campo de juego no aparecen, y el público academico comienza a mostrar su malestar tanto en la cancha, como en las calles de Avellaneda.

En este contexto, fue el propio capitán y referente del plantel actual, Santiago Sosa, quien sostuvo que para salir de este momento “hay que poner más huevos”.

Ante esta situación, el entrenador patea el tablero y mete mano en el equipo.

De esta manera, debe terminar de definir quién será el stopper por izquierda en la línea de tres.

Con Agustín García Basso en bajo rendimiento, los que corren con ventaja son Marcos Rojo y Franco Pardo, mientras que Marco Di Césare estaría por derecha y Santiago Sosa como líbero.

La mitad de la cancha está prácticamente definida: por las bandas estarán Gastón Martirena ante la lesión de Ezequiel Cannavo, y Gabriel Rojas, mientras que Bruno Zuculini, Matías Zaracho y Adrián Fernández serían los enlaces con el ataque, donde surge el segundo interrogante: Santiago Solari está un escalón por encima de Tomás Conechny en la pelea por acompañar a Adrián Martínez.