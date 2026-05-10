Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza

El Gobierno empezó a mostrar algunos números con cierto atisbo de repunte económico (en la industria y en la construcción). Y el gran tema es que, después de las subas en abril, mayo arrancó con inflación cero en alimentos y crece la expectativa por una desaceleración, al punto que el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) que convoca el Banco central (BCRA) proyectó estabilidad cambiaria para los próximos meses.

El gran tema es que, en medio de toda la presión política, mientras aparecen balances bursátiles felices y de los otros, se dio una rueda financiera mundial en la que el petróleo estuvo quieto, con Trump hablando de platos voladores. EE.UU. informó que creó mucho empleo, el dólar global siguió bajando, y en la Argentina, con una cola interminable de camiones en Rosario, se concretó el mejor precio para los granos en tres años y con eso la pax cambiaria se mantuvo. Y el BCRA compró dólares, por lo que las reservas brutas volvieron a superar los US$ 46.000 M.

LOS TÍTULOS, PARTIDOS

Pero como hay interna en el Gobierno por Adorni. Y como Cavallo está presionando a Luis Caputo, en favor de Federico Sturzenegger. Los títulos argentinos estuvieron partidos en dos. El miércoles la agencia Fitch mejoró la nota argentina y ahora la agencia Moody’s reconoció que revisará la calificación del país, por lo que los bonos volvieron a subir, al punto que ya no queda ningún bono en dólares del Estado nacional que tenga una TIR de más del 10% anual, y -lo que es más importante- el riesgo país bajó 13 unidades, hasta 510 puntos básicos, el menor nivel de las últimas 11 semanas.

Donde persistió el mal humor fue en los papeles privados. Diferentes economistas profesionales le dicen al Gobierno que la baja de tasas no alcanzará para bajar la morosidad y para mejorar el nivel de actividad económica, por lo que si no se realiza un canje de deuda al estilo que hizo Ecuador en enero, todo parecería orientado a entrar a un 2027 con destino de altísima presión cambiaria, con riesgo inflacionario. Y eso mantuvo a la Bolsa de Buenos Aires a la baja, con fuerte descenso en bloque de hasta el 12% para las ADR argentinas, mientras Wall Street y San Pablo terminaron en verde.

Esencialmente, la Bolsa de Nueva York tuvo otro día de festejo porque se conoció que EE.UU. tuvo un buen crecimiento en el empleo, a días del recambio en la Fed de Kevin Warsh (el hombre elegido por Trump para que dinamice la economía norteamericana), sacando del mando de la Reserva Federal a Jerome Powell. Con ese contexto, hubo una leve baja para las tasas largas de EE.UU.: se pagó 3,7% anual a 1 año de plazo, 4% anual a 5 años, 4,3% anual a 10 años y 4,9% anual a 30 años. Por lo que en el exterior el dólar no cambió en China y Japón, pero bajó 0,3% contra el euro, el mexicano, el francos suizo y la libra, y retrocedió 0,5% en Brasil y Chile.

EL MERCADO CAMBIARIO

Mientras que en el mercado cambiario local sigue la pax cambiaria: el blue no se movió y hubo suba mínima para los dólares oficiales y financieros. Con el dólar oficial a $1.418,34, el BCRA compró US$110 M en el mercado local, mientras que al final del día la autoridad monetaria sumó reservas por US$105 M. Y, con ese parámetro, el dólar oficial subió 72 centavos hasta $1.418,34, el dólar blue no se movió y siguió a $1.400, el dólar senebi subió $2,68 hasta $1.427,80, el dólar mep subió $2,48 hasta $1.430,73 y el contado con liqui subió $2,75 hasta $1.488,23. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue negativa del 2% y la brecha entre el ccl y el mayorista fue del 7%.

Esta situación cambiaria de total tranquilidad se da con el BCRA comprando dólares y mientras sigue la descompresión de la tasa de los plazos fijos: por plata chica el premio se mantuvo en 20,3% anual (15% en bancos grandes y 25% en bancos chicos), pero por plata grande el interés bajó de 26,1 a 25,3% anual, cada vez más lejos del 29 o 30% de inflación esperada para este año.

En títulos públicos, después de que Fitch nos pasó de CCC+ a B-, Moody’s avisó que posiblemente para julio haga una revisión de la calificación argentina. Y, con eso, con poco volumen, los bonos argentinos subieron 0,2% y el riesgo país retrocedió 13 unidades hasta 510 puntos básicos, el menor nivel en 11 semanas.

En papeles privados, alentados por el crecimiento del empleo y la llegada de Warsh, hubo rueda en verde en la Bolsa de Nueva York, con suba del 0,1% para el Dow, avance del 0,8% para el S&P y salto del 1,7% para el Nasdaq. En tanto que se registró suba del 0,5% en la Bolsa de San Pablo y baja del 0,2% en la Bolsa de México.

SIN SONRISAS EN LA BOLSA

Donde no hubo sonrisas fue en la Bolsa, justo cuando Adelmo Gabbi renovó su lugar en la Presidencia de la institución bursátil, algo que domina de manera casi permanente desde 2005. El caso es que, a pesar del buen resultado mostrado el jueves por YPF en su balance del 1°T26, y el viernes con Laboratorio Richmond y Edenor mostrando que duplicaron su ganancia neta, el mercado bursátil local siguió apagado. Con $66.452 M operados en acciones y $ 365.026 M en cedears, la Bolsa de Buenos Aires bajó 2,2%. Mientras que las ADR argentinas en NY tuvieron suba del 2% para Bioceres, con baja en bloque del 1 al 12% para Mercado Libre, Supervielle, IRSA, Pampa E, Central Puerto, TGS, BBVA, Edenor, Galicia, Macro, Loma Negra e YPF.

Donde hubo una particular tranquilidad fue en los commodities. El petróleo bajó 0,1%. Los metales preciosos estuvieron firmes. Los metales básicos actuaron mixtos. En Chicago todos los granos fueron para arriba. En Rosario también mejoró todo, salvo el trigo que tuvo una leve baja, pero a nivel promedio alcanza su valor más alto en tres años.