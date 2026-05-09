VIDEO.- Robo, persecución y choque en La Plata: le sacaron el auto a una médica en Plaza Italia y cayeron tras persecución

Una cinematográfica secuencia de robo, persecución y choque terminó este sábado con cuatro sospechosos detenidos, uno de ellos menor de edad, luego de que le robaran el auto a una médica en pleno centro de La Plata. El hecho quedó registrado en video y culminó tras un operativo policial que se extendió varios kilómetros por distintos puntos de la Ciudad.

Todo comenzó en la zona de Diagonal 74 y 43, cuando la víctima, una mujer de 40 años, se encontraba estacionada a bordo de su Suzuki Fun negro. Según la denuncia, cuatro delincuentes se acercaron al vehículo y, mediante amenazas simulando portar un arma en la cintura, la obligaron a descender para luego escapar a toda velocidad con el rodado.

Tras el alerta al 911, el sistema de monitoreo urbano logró detectar el vehículo robado circulando por diferentes sectores de La Plata. A partir de allí se desplegó un operativo cerrojo con participación de móviles del Comando de Patrullas, efectivos motorizados y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO).

La persecución se intensificó cuando el auto fue localizado por la zona norte de la ciudad. Finalmente, en 520 y 161, los ocupantes del vehículo robado colisionaron contra un patrullero, descendieron rápidamente e intentaron escapar corriendo.

Sin embargo, los cuatro sospechosos fueron reducidos a pocos metros del lugar y quedaron aprehendidos. Durante el procedimiento, la Policía recuperó el automóvil sustraído, además de una mochila con pertenencias de la víctima, documentación, una billetera y teléfonos celulares.

De acuerdo con fuentes policiales, durante las averiguaciones surgió además que dos de los detenidos —hermanos— registraban una captura activa por causas vinculadas a robos agravados cometidos en poblado y en banda, además del uso de arma de fuego.

La causa quedó en manos de la UFI N°3, con intervención además del fuero penal juvenil por la participación de un menor de edad, quien quedó alojado en un centro de recepción de menores por disposición judicial.

El impactante episodio quedó registrado en imágenes, donde se observa parte del robo y la intensa persecución que terminó con el choque y las detenciones.