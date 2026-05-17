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Mundial 2026

Un error arbitral sacó a Neymar del partido a horas de conocerse la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Un error arbitral sacó a Neymar del partido a horas de conocerse la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

AFP

17 de Mayo de 2026 | 16:24

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A horas de conocerse la convocatoria de Brasil para el Mundial, un error arbitral sacó este domingo de la cancha a Neymar, quien estuvo con la emoción a flor de piel, entre protestas del astro y del Santos, que perdió 3-0 en casa ante el Coritiba en la 16ª fecha del Brasileirão.

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, anunciará el lunes su lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo de Norteamerica 2026, con Neymar como la gran interrogante.

En medio de la expectativa, el 10 del Peixe no pudo contener el llanto este domingo cuando escuchó emocionado el himno brasileño antes del inicio del partido, formado entre los titulares.

Su polémica salida ocurrió en el minuto 65, ya con el marcador 3-0 a favor del Coritiba por goles de Breno en el 5' y el 20' y Josué, de penalti, en el 39'.

Con un resultado que deja a Santos nuevamente al borde del descenso, a falta de completarse la jornada, el técnico Cuca decidió dar entrada al hijo del exinternacional brasileño Robinho, Robinho Jr.

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El cuarto árbitro levantó el cartel indicando el cambio, con el 10 de Neymar y el 7 de Robinho Jr, pero Cuca había solicitado la salida del número 31, Gonzalo Escobar, según los reclamos santistas.

Mientras tanto, el delantero de 34 años estaba fuera del campo para recibir atención médica.

Aunque Neymar reclamó con dureza a los árbitros y mostró ante las cámaras de TV un papel manuscrito que mostraba que el entrenador había pedido la salida de Escobar, con el dorsal 31, Robinho ya había entrado y no se podía echar atrás la sustitución.

Máximo anotador histórico del Scratch, con 79 goles, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain aún no ha sido convocado en el ciclo de Ancelotti.

Lastrado por recurrentes lesiones, jugó el último de sus 128 encuentros con los pentacampeones mundiales en octubre de 2023.

El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Brasil comparte el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.

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