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Se confirmó que un histórico canal de cable transmitirá el Mundial: todos los detalles

Se confirmó que un histórico canal de cable transmitirá el Mundial: todos los detalles
15 de Mayo de 2026 | 16:37

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A menos de un mes del inicio del Mundial, un reconocido canal de cable confirmó que seguirá transmitiendo los partidos que la Selección Argentina dispute en la máxima competencia del fútbol. Se trata de TyC Sports que anunció oficialmente la adquisición de los derechos para televisar partidos de la Copa del Mundo y seguirá ligado a la cobertura por sexta edición consecutiva.,

“Vamos a estar como siempre, con los partidos. Desde hace 32 años que estamos. Los partidos, las sedes, toda la información, los detalles. Todo lo vas a vivir en TyC Sports”, confirmó el periodista Ariel Rodríguez en el programa de debate que tiene al mediodía.

Por su parte, el relator Hernán Feler confirmó que estará junto a Ariel Senosiain en los partidos de Argentina, como ya sucedió en la Copa América 2024. “Es una felicidad enorme. Con todas las especulaciones que había, que seamos otra vez el canal de los argentinos”, remarcó.

En esta oportunidad, TyC Sports emitirá todos los encuentros de la Albiceleste durante el torneo, además de una selección de otros partidos destacados del certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y marcará además la primera edición con 48 selecciones participantes.

Por otro lado, los periodistas del canal detallaron que habrá una programación exclusiva con segmentos de información, debate, análisis periodístico y cobertura digital tanto en la web como en las redes y en TyC Sports Play. En los partidos donde se presente el combinado nacional contarán con móviles, posiciones exclusivas y cámaras propias diferenciales.

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