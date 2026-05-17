Estudiantes tiene a su primer refuerzo confirmado para el Clausura: de quién se trata

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A falta de dos partidos para terminar la primera parte de la temporada, Estudiantes ya sabe que contará con un nuevo jugador a disposición después del receso por el Mundial. Luciano Giménez volverá de su préstamo proveniente en Huracán y el Cacique Medina sumará una nueva variante en ofensiva.
El delantero fue cedido al equipo de Parque Patricios con opción de compra hasta julio de este año. El Globo contaba con una posibilidad de compra de $1.800.000 dólares en diciembre de 2025 que no fue utilizada, al igual que la opción de $2.000.000 de dólares que vencía en estos días.
Giménez apenas fue tenido en cuenta por Huracán y en el último tiempo corría de atrás en la consideración de Diego Martínez. Asimismo, una expulsión infantil en un clásico ante San Lorenzo generó un profundo malestar en los hinchas que fue imposible de remontar. En los doce meses que duró el préstamo disputó 21 partidos y convirtió solamente dos goles.
El delantero continúa ligado al Pincha hasta diciembre de 2027 y fue comprado en julio de 2024 tras pagarle dos millones de dólares al Cuiabá de Brasil. Sin embargo, no pudo adaptarse con facilidad al equipo que dirigía Eduardo Domínguez. Solamente convirtió tres goles, aunque uno de ellos fue en el clásico que Estudiantes empató agónicamente en el Bosque el año pasado.
Por tanto, Giménez retornará al León cuando termine el receso del Mundial y Medina contará con un nuevo nombre en ataque. Ante el mal momento de Guido Carrillo sumado la irregularidad de Adolfo Gaich y Lucas Alario, el Cacique podrá tener otra variante ante un semestre que promete ser bastante exigente.
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