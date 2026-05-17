Domingo fresco y con viento en La Plata: anticipan heladas para el arranque de la semana

El domingo arrancó con un marcado descenso de temperatura en La Plata y una sensación térmica propia del invierno que se anticipa. Según el pronóstico, la jornada se presentará con cielo nublado a parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y vientos moderados del sudeste, en un combo típico de otoño avanzado en la Región.

La mínima prevista será de 6 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 15°C, por lo que se recomienda salir abrigado, sobre todo durante la mañana y hacia la noche, cuando el viento hará sentir aún más el descenso térmico.

El cambio de tiempo llegó después de varios días más templados y marca el ingreso de aire frío que también se hará sentir durante el comienzo de la semana. Para este lunes, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada soleada, pero todavía muy fría durante las primeras horas del día.

La temperatura mínima caerá hasta los 3 grados y no se descartan heladas matinales en zonas suburbanas y rurales de la capital bonaerense. Con el correr de las horas, el sol ayudará a que la máxima trepe nuevamente hasta los 15°C, aunque el ambiente seguirá fresco.

De acuerdo a la tendencia extendida del SMN, la semana continuará con mañanas frías y tardes templadas, con estabilidad y baja probabilidad de lluvias en la región. El martes y miércoles se esperan condiciones similares, con nubosidad variable y máximas que rondarán entre los 16 y 18 grados.