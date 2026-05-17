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FOTOS | Arrancó en Plaza Moreno la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata

FOTOS | Arrancó en Plaza Moreno la insólita convocatoria de pelados que revolucionó a La Plata

Fotos: Roberto Acosta.

17 de Mayo de 2026 | 12:14

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La curiosa convocatoria que se volvió viral en los últimos días finalmente comenzó este mediodía en Plaza Moreno, donde decenas de personas calvas o con poco cabello empezaron a reunirse para participar del ya famoso “casting de pelados” impulsado por la productora Chocho Films.

El encuentro comenzó pasadas las 12 horas y rápidamente despertó la atención de vecinos, turistas y personas que circulaban por el centro platense, sorprendidos por la original propuesta que ganó notoriedad en redes sociales y medios locales durante toda la semana.

La iniciativa busca personas peladas de distintas edades para formar parte de una campaña audiovisual y terminó convirtiéndose en un verdadero fenómeno en La Plata. Según se había informado previamente, la convocatoria ya había superado los 400 inscriptos antes del evento.

En el lugar comenzaron a realizarse fotos grupales, entrevistas y distintas actividades recreativas entre los participantes, muchos de los cuales llegaron incluso desde otras localidades para sumarse a la propuesta. Detrás de una de las banderas principales podía leerse la frase “Chocho de ser pelado”, en medio de un clima distendido y cargado de humor.

El evento había sido originalmente programado para el sábado, pero debió suspenderse por las malas condiciones climáticas y fue reprogramado para este domingo.

Desde la organización explicaron que la idea nació como un simple casting, aunque el furor generado terminó transformándolo en una reunión masiva que ya es una de las postales más comentadas del fin de semana en la capital bonaerense. Además de las fotografías y entrevistas, también está prevista una elección simbólica de “la pelada más icónica” de la ciudad.

 

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