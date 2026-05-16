Todos los cortes de calles en La Plata y Berisso por la maratón de este domingo

La Municipalidad de La Plata informó que el domingo 17 de mayo se implementarán cortes de tránsito en distintos puntos de la ciudad con motivo de la realización de la maratón Tres Ciudades, competencia que recorrerá La Plata, Berisso y Ensenada.

Según se detalló, las restricciones comenzarán a las 7:40 con el objetivo de garantizar la seguridad de corredores y vecinos durante el desarrollo del evento, cuyo recorrido de 21 kilómetros finalizará alrededor de las 11:00.

Se recomienda a vecinos y conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas mientras se desarrolle la actividad.

LOS CORTES Y DESVÍOS

Desde las 7:40, la Municipalidad de La Plata interrumpirá la circulación vehicular en:

1 y 50

1 y 53

1 y 57

122 y 43

122 y 49

Asimismo, la Municipalidad de Berisso realizará un corte en la intersección de 122 y 60.