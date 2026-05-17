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Política y Economía |Un concejal de Milei en el distrito de Ezeiza

Criticó la detención de Cristina y lo echaron

Criticó la detención de Cristina y lo echaron
17 de Mayo de 2026 | 02:23
Edición impresa

Un concejal de La Libertad Avanza de Ezeiza pateó el tablero, cuestionó algunas de las políticas del gobierno nacional y hasta puso en duda si es legítima la detención de Cristina Kirchner. Fue durante una sesión del Concejo Deliberante que alcanzó alto voltaje y que concluyó con la expulsión del edil de la bancada mileísta.

“No puedo cerrar la boca. Si Adorni es culpable, que vaya preso. Pero a una ex presidenta la encadenan y le ponen una pulsera, con razón o sin razón, mientras otros se lavan las manos”, sostuvo el concejal Luis Michelena, quien defendió la universidad pública, reclamó obras de infraestructura y apuntó directamente contra el rumbo del gobierno de Javier Milei.

“¡Viva la Patria! Nos están cagando a todos. Hay algunos que quieren defender lo indefendible mientras este Presidente entrega la Antártida, la cordillera, entrega todo”, lanzó a los gritos.

Tras la sesión, La Libertad Avanza emitió un comunicado donde señaló que las expresiones del concejal “evidencian una postura personal incompatible con el funcionamiento orgánico, los principios y el compromiso colectivo del partido”. Así, Michelena concluyó su derrotero en el esquema libertario.

 

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