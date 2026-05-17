Criticó la detención de Cristina y lo echaron

Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta
El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Once años de juicios por jurados; en La Plata se hicieron 37: avances y cuentas pendientes
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
La Plata, capital de las pensiones: un fenómeno que no pierde su vigencia
El Palacio Achinelly: más de un siglo de historia entre volutas, una cúpula y agujas que miran el cielo
VIDEO. Los jóvenes platenses sí escriben: entre la voz propia y la literatura colectiva
Por qué los expertos consideran al Gran La Plata una zona que favorece al hantavirus
Lo que no se nombra, no se mide; y lo que no se mide, difícilmente se corrige
La muerte de Érica Valdez: su familia habla de un crimen en Berisso
Estudiantes: práctica especial para perfilar el equipo titular
La desocupación y los bajos salarios, entre las principales preocupaciones
Keynes 1.0: por qué la austeridad no siempre genera crecimiento
El cierre de la semana fue muy complejo para el mundo y no tanto para la Argentina
Más que Súper RIGI, hay que terminar con el cepo y crear el Súper IVA
La Justicia sospecha de un fraude multimillonario con el dólar oficial
Ceferino Reato: “La Argentina premia a los liderazgos que dividen”
“Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka
El turno de los “juveniles”: entre la influencia de las redes sociales y las peleas en la Feria del Libro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un concejal de La Libertad Avanza de Ezeiza pateó el tablero, cuestionó algunas de las políticas del gobierno nacional y hasta puso en duda si es legítima la detención de Cristina Kirchner. Fue durante una sesión del Concejo Deliberante que alcanzó alto voltaje y que concluyó con la expulsión del edil de la bancada mileísta.
“No puedo cerrar la boca. Si Adorni es culpable, que vaya preso. Pero a una ex presidenta la encadenan y le ponen una pulsera, con razón o sin razón, mientras otros se lavan las manos”, sostuvo el concejal Luis Michelena, quien defendió la universidad pública, reclamó obras de infraestructura y apuntó directamente contra el rumbo del gobierno de Javier Milei.
“¡Viva la Patria! Nos están cagando a todos. Hay algunos que quieren defender lo indefendible mientras este Presidente entrega la Antártida, la cordillera, entrega todo”, lanzó a los gritos.
Tras la sesión, La Libertad Avanza emitió un comunicado donde señaló que las expresiones del concejal “evidencian una postura personal incompatible con el funcionamiento orgánico, los principios y el compromiso colectivo del partido”. Así, Michelena concluyó su derrotero en el esquema libertario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí