En Plaza San Martín, tarde con mate y “furros”

Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta
El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Once años de juicios por jurados; en La Plata se hicieron 37: avances y cuentas pendientes
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
La Plata, capital de las pensiones: un fenómeno que no pierde su vigencia
El Palacio Achinelly: más de un siglo de historia entre volutas, una cúpula y agujas que miran el cielo
VIDEO. Los jóvenes platenses sí escriben: entre la voz propia y la literatura colectiva
Por qué los expertos consideran al Gran La Plata una zona que favorece al hantavirus
Lo que no se nombra, no se mide; y lo que no se mide, difícilmente se corrige
La muerte de Érica Valdez: su familia habla de un crimen en Berisso
Estudiantes: práctica especial para perfilar el equipo titular
La desocupación y los bajos salarios, entre las principales preocupaciones
Keynes 1.0: por qué la austeridad no siempre genera crecimiento
El cierre de la semana fue muy complejo para el mundo y no tanto para la Argentina
Más que Súper RIGI, hay que terminar con el cepo y crear el Súper IVA
La Justicia sospecha de un fraude multimillonario con el dólar oficial
Ceferino Reato: “La Argentina premia a los liderazgos que dividen”
“Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka
El turno de los “juveniles”: entre la influencia de las redes sociales y las peleas en la Feria del Libro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La HowlCore, el evento más importante de la cultura “furry”, se desarrolla este fin de semana y continúa hoy en un hotel céntrico, situado en calle 6, 53 y 54, donde convoca a cientos de participantes que celebran el arte y la identidad de los animales con características humanas.
El movimiento furry (palabra proveniente del inglés “fur” que significa “pelaje”) es una subcultura que nació en California en la década de los 80 y se globalizó gracias a Internet.
En la Ciudad, los asistentes participan de talleres, charlas de dibujo y actividades de socialización, pero el mayor atractivo visual son los “fursuits”: trajes de animales personalizados de gran calidad artesanal que representan el “avatar” de cada integrante.
Si bien gran parte de las actividades son exclusivas para los acreditados en el hotel, se podrá ser testigo del fenómeno hoy, ya que se realizará un gran desfile en Plaza San Martín. Allí se espera la participación de más de 200 “furros”, que lucirán sus llamativos trajes.
Ser “furro” no es lo mismo que “therian”: es tener un hobby artístico voluntario basado en la afición por animales antropomórficos. En cambio, un “therian” busca una identidad personal, espiritual o psicológica involuntaria donde la persona siente que es un animal. Los “furros” crean personajes y los therians viven una conexión animal. Asimismo, los “furros” usan fursuits (disfraces completos) para interpretación artística o diversión. Por su parte, los “therians” pueden usar máscaras o colas para expresar su identidad interna.
En otro de los hechos llamativos del fin de semana, se preveía para ayer una cita masiva de pelados en Plaza Moreno. Fue suspendida a raíz de la lluvia. La reunión se realizará hoy, desde las 12.
LE PUEDE INTERESAR
Maratón Tres Ciudades: cortes y desvíos de calles
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: newcom, taekwondo, plástica y pintura
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí