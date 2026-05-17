En Plaza San Martín, tarde con mate y “furros”

La HowlCore, el evento más importante de la cultura “furry”, se desarrolla este fin de semana y continúa hoy en un hotel céntrico, situado en calle 6, 53 y 54, donde convoca a cientos de participantes que celebran el arte y la identidad de los animales con características humanas.

El movimiento furry (palabra proveniente del inglés “fur” que significa “pelaje”) es una subcultura que nació en California en la década de los 80 y se globalizó gracias a Internet.

En la Ciudad, los asistentes participan de talleres, charlas de dibujo y actividades de socialización, pero el mayor atractivo visual son los “fursuits”: trajes de animales personalizados de gran calidad artesanal que representan el “avatar” de cada integrante.

Si bien gran parte de las actividades son exclusivas para los acreditados en el hotel, se podrá ser testigo del fenómeno hoy, ya que se realizará un gran desfile en Plaza San Martín. Allí se espera la participación de más de 200 “furros”, que lucirán sus llamativos trajes.

Ser “furro” no es lo mismo que “therian”: es tener un hobby artístico voluntario basado en la afición por animales antropomórficos. En cambio, un “therian” busca una identidad personal, espiritual o psicológica involuntaria donde la persona siente que es un animal. Los “furros” crean personajes y los therians viven una conexión animal. Asimismo, los “furros” usan fursuits (disfraces completos) para interpretación artística o diversión. Por su parte, los “therians” pueden usar máscaras o colas para expresar su identidad interna.

Pelados, sin reunión

En otro de los hechos llamativos del fin de semana, se preveía para ayer una cita masiva de pelados en Plaza Moreno. Fue suspendida a raíz de la lluvia. La reunión se realizará hoy, desde las 12.