La selección de Francia confirmó a los 26 futbolistas que jugarán el Mundial 2026 con una sorpresiva ausencia

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Didier Deschamps reunió el talento ofensivo de Francia para el Mundial para el Mundial 2026 en México, Canada y Estados Unidos. El entrenador francés sorprendió con la inclusión del arquero Robin Risser, luego de ser una las mejores irrupciones de la temporada en la liga francesa.
Risser, quien ataja con Lens, ganó el premio al mejor portero a principios de esta semana. Desempeñó un papel importante para que el club del norte terminara con la segunda mejor defensa de la Ligue 1 y fue citado por Deschamps como el número 3, por detrás de Mike Maignan y Brice Samba.
Francia quedó encuadrada en el Grupo I y se enfrentará a Senegal, Irak y Noruega durante la fase de grupos. El elenco galo busca su tercer título mundial y figura entre las favoritas para la Copa del Mundo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.
Deschamps cuenta con una impresionante reserva de atacantes, entre ellos Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (reinante Balón de Oro), Désiré Doué, Michael Olise, Rayan Cherki y Maghnes Akliouche.
También convocó a Jean-Philippe Mateta, optando por el delantero de Crystal Palace por encima de Randal Kolo Muani, en su lista de 26 jugadores.
Kolo Muani, atacante de Tottenham había sido una incorporación de última hora a la anterior convocatoria de Francia para el Mundial, hace cuatro años. Kolo Muani marcó un gol contra Marruecos en las semifinales y estuvo cerca de convertirse en héroe nacional en la final con un remate a quemarropa que fue repelido por el Dibu Martínez en la prórroga. Francia acabó perdiendo ante la Selección en una electrizante tanda de penales.
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El último baile de Deschamps
Será el último torneo de Deschamps. Anunció este año que dejará el cargo después del Mundial, poniendo fin a un exitoso ciclo que comenzó en 2012 y en el que Francia ganó el Mundial de 2018 y alcanzó la final de 2022.
Se espera que Zinedine Zidane asuma el puesto, aunque la gran estrella del equipo francés que conquistó en casa el Mundial de 1998 no ha dirigido desde que terminó su segunda etapa al frente del Real Madrid, con el que condujo al gigante español a tres títulos de la Liga de Campeones y dos de La Liga.
Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).
Defensores: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal).
Volantes: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Manu Koné (Roma), N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Adrien Rabiot (AC Milan).
Delanteros: Michael Olise (Bayern Múnich), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doue (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter de Milán), Bradley Barcola (PSG), Maghnes Akliouche (Mónaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
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