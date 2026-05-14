Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

La selección de Francia confirmó a los 26 futbolistas que jugarán el Mundial 2026 con una sorpresiva ausencia

La selección de Francia confirmó a los 26 futbolistas que jugarán el Mundial 2026 con una sorpresiva ausencia
14 de Mayo de 2026 | 16:32

Escuchar esta nota

Didier Deschamps reunió el talento ofensivo de Francia para el Mundial para el Mundial 2026 en México, Canada y Estados Unidos. El entrenador francés sorprendió con la inclusión del arquero Robin Risser, luego de ser una las mejores irrupciones de la temporada en la liga francesa.

Risser, quien ataja con Lens, ganó el premio al mejor portero a principios de esta semana. Desempeñó un papel importante para que el club del norte terminara con la segunda mejor defensa de la Ligue 1 y fue citado por Deschamps como el número 3, por detrás de Mike Maignan y Brice Samba.

Francia quedó encuadrada en el Grupo I y se enfrentará a Senegal, Irak y Noruega durante la fase de grupos. El elenco galo busca su tercer título mundial y figura entre las favoritas para la Copa del Mundo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

Deschamps cuenta con una impresionante reserva de atacantes, entre ellos Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (reinante Balón de Oro), Désiré Doué, Michael Olise, Rayan Cherki y Maghnes Akliouche.

También convocó a Jean-Philippe Mateta, optando por el delantero de Crystal Palace por encima de Randal Kolo Muani, en su lista de 26 jugadores.

Kolo Muani, atacante de Tottenham había sido una incorporación de última hora a la anterior convocatoria de Francia para el Mundial, hace cuatro años. Kolo Muani marcó un gol contra Marruecos en las semifinales y estuvo cerca de convertirse en héroe nacional en la final con un remate a quemarropa que fue repelido por el Dibu Martínez en la prórroga. Francia acabó perdiendo ante la Selección en una electrizante tanda de penales.

LE PUEDE INTERESAR

Las semifinales River vs Central y Argentinos vs Belgrano ya tienen árbitros, días y horarios confirmados

LE PUEDE INTERESAR

¿Cetré al Mundial?: el jugador de Estudiantes integra la prelista de la selección de Colombia

El último baile de Deschamps

Será el último torneo de Deschamps. Anunció este año que dejará el cargo después del Mundial, poniendo fin a un exitoso ciclo que comenzó en 2012 y en el que Francia ganó el Mundial de 2018 y alcanzó la final de 2022.

Se espera que Zinedine Zidane asuma el puesto, aunque la gran estrella del equipo francés que conquistó en casa el Mundial de 1998 no ha dirigido desde que terminó su segunda etapa al frente del Real Madrid, con el que condujo al gigante español a tres títulos de la Liga de Campeones y dos de La Liga.

La lista de los 26 convocados:

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).

Defensores: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal).

Volantes: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Manu Koné (Roma), N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Adrien Rabiot (AC Milan).

Delanteros: Michael Olise (Bayern Múnich), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doue (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter de Milán), Bradley Barcola (PSG), Maghnes Akliouche (Mónaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
+ Leidas

Hermano imputado: ¿de qué acusan al platense Francisco Adorni?

Quién es el polémico árbitro que es empleado de la Provincia y cobra $4.000.000

¡Al horno! Detectan conexiones eléctricas clandestinas en 15 locales de una cadena de venta de empanadas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia, que fue eliminado por River

Los médicos de La Plata ya no atienden a los afiliados del IOMA por 48 horas

VIDEO. Un freno a la ilusión: River fue más que Gimnasia

Estudiantes: al semestre todavía le queda otra copa más

Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España
Últimas noticias de Deportes

La Reserva de Estudiantes goleó 4-1 a Lanús y se ilusiona con clasificar a los playoffs del Apertura

Tras la eliminación, cómo será el cronograma de Gimnasia antes de comenzar sus vacaciones

Las semifinales River vs Central y Argentinos vs Belgrano ya tienen árbitros, días y horarios confirmados

¿Cetré al Mundial?: el jugador de Estudiantes integra la prelista de la selección de Colombia
Policiales
Vecinos de Tolosa denuncian incumplimientos en seguridad y reclaman más policías a seis meses de un acuerdo
Escapaban de la policía en La Plata, abandonaron una escopeta con municiones y se dieron a la fuga
VIDEO. Robaron en la puerta del Ministerio de Trabajo en La Plata y los atraparon a las pocas cuadras
Dos policías heridos y un detenido tras un violento operativo en un lavadero de autos de Gonnet
Juicio por la muerte de Maradona: tras fuertes cruces con Luque, Gianinna se descompensó y se suspendió la audiencia
Espectáculos
La curiosa reacción de Rial cuando le preguntaron por la vuelta de Tinelli al Bailando
Gran Hermano 2026: Luana Fernández sorprendió a la Bomba tucumana al confesar que tuvo “algo” con su hijo
Se supo quién es la joven empresaria apuntada como la novia de Mauricio Macri ¿Ya se lo contó a Juliana Awada?
Cómo se hace la limpieza de útero a la que se sometió Daniela Celis: “Sentía asco en mi cuerpo”
Shakira, Madonna y BTS serán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
Política y Economía
Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en junio?
La inflación de abril fue del 2,6%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron
Milei dijo que enfrentó un “intento de golpe de Estado” con “los medios, políticos y empresarios como cómplices”
VIDEO. La interna del peronismo se hizo sentir en el acto que encabezó Kicillof en el Coliseo Podestá de La Plata
Adorni bajo la lupa: la Justicia comprobó dos nuevas “escapadas” a un all inclusive en Entre Ríos
La Ciudad
Tras el dato de la inflación de abril, cuánto aumentará el transporte público en La Plata durante junio
FOTOS | Instalaron una carpa sanitaria en 7 y 50 contra "el ajuste en salud"
Se levantó el pavimento en una calle de La Loma y ya provocó tres accidentes: “Hay partes de un auto que chocó hoy”
Vecinos de Gonnet reclaman por el “mal estado” de calle 505
Más denuncias de vecinos por "cementerios" de autos en las afueras de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla