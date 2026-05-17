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Tragedia en las vías del Tren Roca una pareja murió atropellada por una formación

Sucedió en la Estación de Lomas de Zamora. Testigos afirmaron que la joven se arrojó a las vías y que su novio murió al intentar rescatarla; la Justicia mantiene abiertas tres hipótesis sobre el hecho.

Tragedia en las vías del Tren Roca una pareja murió atropellada por una formación
17 de Mayo de 2026 | 09:17

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Una profunda conmoción sacudió a los pasajeros y vecinos de la estación de Lomas de Zamora este sábado por la mañana, tras confirmarse la muerte de una pareja que fue atropellada por una formación del Tren Roca

El trágico episodio ocurrió a la altura del cruce con la calle Boedo, en momentos en que el convoy circulaba en sentido hacia la localidad de Alejandro Korn, obligando a un despliegue de emergencia que paralizó los ramales ferroviarios durante gran parte de la jornada.

La Unidad Fiscal de Investigación en turno y las fuerzas policiales centran sus esfuerzos en reconstruir los minutos previos al impacto debido a las fuertes contradicciones entre las versiones iniciales. 

Aunque en un primer momento fuentes oficiales deslizaron que se habría tratado de un doble suicidio, los testimonios recolectados en los andenes por la Policía Científica comenzaron a volcar la balanza hacia una tercera hipótesis vinculada a un accidente fatal en medio de una crisis de pareja.

Según se supo, vendedores ambulantes y usuarios que esperaban en la plataforma relataron que los jóvenes mantenían una acalorada discusión a metros de las vías. "Aparentemente la chica se tiró y atrás el novio la quiso manotear para agarrarla, terminando los dos debajo de la formación", confió a los medios locales una de las fuentes que trabajó en el lugar del hecho. Una última línea investigativa, vinculada a una presunta imprudencia al intentar cruzar las vías a pie para ganar el andén, perdió fuerza con el correr de las horas.

En el lugar trabajaron intensamente dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora para el rescate de los cuerpos, junto a peritos forenses que procedieron al levantamiento de rastros.

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