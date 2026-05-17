FOTOS | Domingo con cortes de tránsito y desvíos en La Plata por la Maratón Tres Ciudades
FOTOS | Domingo con cortes de tránsito y desvíos en La Plata por la Maratón Tres Ciudades
Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta
El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Once años de juicios por jurados; en La Plata se hicieron 37: avances y cuentas pendientes
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
Domingo fresco y con viento en La Plata: anticipan heladas para el arranque de la semana
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo n La Plata
La Plata, capital de las pensiones: un fenómeno que no pierde su vigencia
El Palacio Achinelly: más de un siglo de historia entre volutas, una cúpula y agujas que miran el cielo
VIDEO. Los jóvenes platenses sí escriben: entre la voz propia y la literatura colectiva
Por qué los expertos consideran al Gran La Plata una zona que favorece al hantavirus
“Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka
Lo que no se nombra, no se mide; y lo que no se mide, difícilmente se corrige
Más que Súper RIGI, hay que terminar con el cepo y crear el Súper IVA
El cierre de la semana fue muy complejo para el mundo y no tanto para la Argentina
Keynes 1.0: por qué la austeridad no siempre genera crecimiento
La muerte de Érica Valdez: su familia habla de un crimen en Berisso
Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados este domingo 17 de mayo en el diario EL DIA
Estudiantes: práctica especial para perfilar el equipo titular
La desocupación y los bajos salarios, entre las principales preocupaciones
Máxima tensión en Medio Oriente: Israel y EE. UU. se preparan para reanudar la guerra contra Irán
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 17 de mayo 2026
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sucedió en la Estación de Lomas de Zamora. Testigos afirmaron que la joven se arrojó a las vías y que su novio murió al intentar rescatarla; la Justicia mantiene abiertas tres hipótesis sobre el hecho.
Escuchar esta nota
Una profunda conmoción sacudió a los pasajeros y vecinos de la estación de Lomas de Zamora este sábado por la mañana, tras confirmarse la muerte de una pareja que fue atropellada por una formación del Tren Roca.
El trágico episodio ocurrió a la altura del cruce con la calle Boedo, en momentos en que el convoy circulaba en sentido hacia la localidad de Alejandro Korn, obligando a un despliegue de emergencia que paralizó los ramales ferroviarios durante gran parte de la jornada.
La Unidad Fiscal de Investigación en turno y las fuerzas policiales centran sus esfuerzos en reconstruir los minutos previos al impacto debido a las fuertes contradicciones entre las versiones iniciales.
Aunque en un primer momento fuentes oficiales deslizaron que se habría tratado de un doble suicidio, los testimonios recolectados en los andenes por la Policía Científica comenzaron a volcar la balanza hacia una tercera hipótesis vinculada a un accidente fatal en medio de una crisis de pareja.
Según se supo, vendedores ambulantes y usuarios que esperaban en la plataforma relataron que los jóvenes mantenían una acalorada discusión a metros de las vías. "Aparentemente la chica se tiró y atrás el novio la quiso manotear para agarrarla, terminando los dos debajo de la formación", confió a los medios locales una de las fuentes que trabajó en el lugar del hecho. Una última línea investigativa, vinculada a una presunta imprudencia al intentar cruzar las vías a pie para ganar el andén, perdió fuerza con el correr de las horas.
En el lugar trabajaron intensamente dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora para el rescate de los cuerpos, junto a peritos forenses que procedieron al levantamiento de rastros.
LE PUEDE INTERESAR
La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente
LE PUEDE INTERESAR
De Guernica a La Plata: el final de una banda que robaba camionetas
Mientras se aguardan las filmaciones de las cámaras de seguridad de la empresa Trenes Argentinos y del municipio para esclarecer el hecho de forma definitiva, el servicio ferroviario restableció su cronograma habitual tras registrar demoras y cancelaciones generalizadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí